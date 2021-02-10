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﻿Стоит ли покупать OnePlus 9RT на распродаже 11.11﻿

Братцы, категорически не успеваю закрыть некоторые вопросы до начала распродажи и понимаю, что многие из вас ждут ответы. Давайте попробую отстреляться в текстовом формате, это не займет много времени ни у меня, ни у вас. Стоит ли покупать OnePlus 9RT? Ведь 11.11 его обещают отдавать по очень сладкой цене, позже такого шанса не будет.









О работе интерфейса и ColorOS 12

В целом, даже несмотря на то, что это китайская версия, а глобальной пока ещё не существует, им вполне можно пользоваться с комфортом. Единственное, что меня напрягает —﻿ первый рабочий стол, который нельзя отключить (как в iOS 15, можно разместить виджеты-хуиджеты и прочую ненужная чепуху). В Oxygen на его месте расположен Google Feed.



Иногда в меню встречается китайский язык, но очень редко, на это можно закрыть глаза. Google сервисы ставятся без проблем, но такие вещи, как Voice Match, настроить нельзя, и ассистента быстро вызвать тоже нельзя. NFC с Google Pay работает без проблем.









В целом, оболочка ColorOS 12 мне очень зашла, она 100% функциональнее, чем Oxygen. Уровень кастомизации —﻿ БОГ (по современным меркам)! Работает плавно, ничего не фризит, все продумано до мелочей. BBK молодцы! Я даже не знаю, стоит ли устанавливать Oxygen, когда он появится…. Честно.



Главные фишки 9RT: камеры, материалы корпуса и дисплей



Камеры просто шикарные, в этом ценовом сегменте лучше нет. Можете рассчитывать на уровень +/- как у Nord 2. Если совсем уж задродничать, у RT они немного лучше из-за алгоритмов обработки процессора Snapdragon 888.



По материалам, мало кто за эти деньги предлагает стекло + металл. Сборка шикарная, это флагманский уровень. Дисплей без адаптивной настройки частоты обновления и цветопередачи, но это все равно флагманский уровень. Яркость высокая, цвета приятные, сенсор максимально отзывчивый.









Показатели ШИМ:



100% - 8%

75% - 8%

50% - 10%

35% - 36%

25% - 32%

15% - 21%

5% - 14%

0% - 10%

Батарейку держит просто нормально. На день хватает стабильно. В нашем тесте 9RT продержался 8 часов и 7 минут. Т.е. звезд, в этом плане, он с неба не хватает.



А что с производительностью?

С чипом Snapdragon 888 OnePlus в этой модели смогли справиться лучше, чем большинство других производителей, но эти показатели все равно нельзя назвать идеальными. В Genshin iMpact средний FPS составил 53 к/с. В ShadowGun Legends —﻿ 49 к/c. Спустя 20 минут игры корпус нагревается до 50 градусов. При таком раскладе играть можно, но комфортным этот процесс я назвать не могу.









Выводы и конкуренты





11.11 OnePlus 9RT будут отдавать за $469 - ссылка на предложение

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Ближайшие конкуренты:





Так какой из этих смартфонов взял бы себе я? Точно не 9RT, если для вас не принципиален металлический каркас и камера на 10-15% лучше, чем у оппонентов. Лично я бы не стал переплачивать больше сотни баксов за столь минимальные отличия.



Мой фаворит —﻿ realme GT NEO 2 ($314)! Но что, если вы живете в Украине и продавец не доставляет товар в эту страну? Тогда я либо подождал бы, либо взял OnePlus 9R. За $375 это отличное предложение.

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