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Распродажа 11.11: Лучшие предложения от редакции Andro News

11.11.2020 254051 158

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Распродажа 11.11: Лучшие предложения от редакции Andro News – фото 1


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Смартфоны

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Смартфоны

XiaomiXiaomi

Poco X3 (NFC)

Poco X3 (NFC)

Дисплей IPS 6.67" FullHD 120 Гц, процессор Snapdragon 732, аккумулятор 5160 мАч, стереозвук, NFC, зарядка 33W

*Цена с учетом всех скидок $181

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro

Дисплей IPS 6.67" FullHD, процессор Snapdragon 720G, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, NFC, зарядка 30W

*Цена с учетом всех скидок $199

Redmi 9

Redmi 9

Дисплей 6.53" IPS FullHD, процессор Mediatek Helio G80, аккумулятор 5020 mAh, NFC (в глобальной версии)

*Цена с учетом всех скидок $121

Redmi 9A

Redmi 9A

Дисплей 6.53" IPS HD, процессор MediaTek Helio G25, аккумулятор 5000 mAh

*Цена с учетом всех скидок $82

Redmi Note 9

Redmi Note 9

Дисплей IPS 6.53" FullHD, процессор MediaTek Helio G85, камера 48 Мп, аккумулятор 5020 мАч, NFC (в глобальной версии)

*Цена с учетом всех скидок $145

OnePlusOnePlus

OnePlus 8T

OnePlus 8T

Дисплей Fluid AMOLED 6.55" FullHD 120Hz, процессор Snapdragon 865, аккумулятор 4500 мАч, NFC, стереозвук, зарядка 65W

*Цена с учетом всех скидок
» Доп. купоны брать тут « $452

RealmeRealme

Realme 6 Pro

Realme 6 Pro

Дисплей 6.60" IPS FullHD 90Hz, процессор Snapdragon 720G, аккумулятор 4300 мАч, NFC (в глобальной версии)

$219.99

Realme 6

Realme 6

Дисплей 6.50" IPS FullHD 90Hz, процессор Mediatek Helio G90T, аккумулятор 4300 мАч, NFC (в глобальной версии)

$169.99

Realme 7 Pro

Realme 7 Pro

Дисплей Super AMOLED 6.40" FullHD, процессор Snapdragon 720G, аккумулятор 4500 мАч, стереозвук, NFC

$249.99

Realme 7

Realme 7

Дисплей 6.50" IPS FullHD 90Hz, процессор Mediatek Helio G95T, аккумулятор 5000 мАч, NFC (в глобальной версии)

$199.99

Realme C3

Realme C3

Дисплей 6.50" IPS HD, процессор Mediatek Helio G70, аккумулятор 5000 мАч

3/32 - $109.99

3/64 - $114.99

3/32 без NFC - $99.99

Realme C11

Realme C11

Дисплей 6.50" IPS HD, процессор MediaTek Helio G35, аккумулятор 5000 мАч

$89.99

Другие смартфоныДругие смартфоны

Huawei Y6 2019

Huawei Y6 2019

Дисплей 6.09" IPS HD, процессор MediaTek, аккумулятор 3020 мАч

Промокод: 2000Y6 Версия 2/32 Только РФ: 5 990 руб

Другие товары

НаушникиНаушники

Sennheiser Momentum Free

Sennheiser Momentum Free

Внутриканальные, Bluetooth 4.2, SBC/AAC/aptX, динамический драйвер, 15 – 22000 Гц, 118 дБ, 28 Ом, около 6 часов прослушивания музыки

Только РФ: 4 545 руб

Часы/браслетыЧасы/браслеты

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 4

Дисплей цветной AMOLED 0.95" 120x240, bluetooth 5.0, автономность до 20 дней

$19.87

Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi Mi Band 5

Дисплей цветной AMOLED 1.10" 126x294, Bluetooth 5.0, автономность 7 - 14 дней

Промокод: KIS2810 Китайская версия $25.98

Промокод: epn1111all Китайская версия с NFC.
Купон магазина $1.0 +промокод NFC: $30.07

Amazfit Band 5

Amazfit Band 5

Дисплей цветной AMOLED 1.10" 126x294, Bluetooth 5.0, измерение SpO2, микрофон (поддержка Alexa) автономность около 15 дней

Промокод: GETAMAZFIT5 Купон магазина $2.00 +промокод $41.00

Redmi Band 4C

Redmi Band 4C

Дисплей TFT 1.08" 128х220, Bluetooth 5.0, автономность до 14 дней

$17.93

Для домаДля дома

Xiaomi Mi TV Box S

Xiaomi Mi TV Box S

ОЗУ 2 Гб, ПЗУ 8 Гб, CPU Amlogic S905X + GPU Mali-450, Bluetooth 4.1, Wi-Fi a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz MIMO 1x1

*Цена с учетом всех скидок $48.18

Xiaomi Mi TV Stick

Xiaomi Mi TV Stick

ОЗУ 1 Гб, ПЗУ 8 Гб, CPU Cortex-A53 х4 ядра + GPU Mali-450, Bluetooth 4.2, Wi-Fi a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz

*Цена с учетом всех скидок $31.99

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Автор: Богдан Сокольник Дата публикации: 11.11.2020

Комментарии

Smirnov Maksym 1
Пожалуйста выложите скидку на vivo tws neo если она появится и вообще на какие-то tws уши. Спасибо!!!
28.10.2020 20:01
Сокольник Богдан 0
Vivo TWS Neo обязательно выложим. Скорее всего, завтра.
сегодня только первый день наполнения.
28.10.2020 20:37
Бурмиляк Сережа 0
Добрый вечер, Андрей подскажи пожалуйста, можно ли пользоваться спец купонами али с мобильно и если можно то как? Объясни новичку пожалуйста
28.10.2020 19:49
Вадим Шарбан 0
нахожусь в германий и хотел бы узнать сколько времени пройдёт пока до меня дойдёт телефон
11.11.2019 17:24
Вадим Шарбан 0
хочу realmi xt2 pro дай пожалуйста ссылку с минимальным цэникам
11.11.2019 17:20
A5_OJleHu 1
Во сколько наспамил Андрюша то!! аж блокировщик рекламы подвис при чтении этой новости.
11.11.2019 12:45
Илья Маханек 0
хочу mi 9 lite купить подешевке 11.11 кидайте ссылки, буду рад
09.11.2019 21:56
Сергей Трофименко 1
Хочу приобрести Asus rog phone 2 tensent edition и xiaomi powerbank 3 45/50 Watt. Из Украины. В телеграм канале предложения для России уже как несколько месяцов. Что для Украины нет предложений чтоли? На том же gearbest, aliexpress есть предложения. Захожу в телеграм канал куча нового, а дествительно полезного 0. Можно же ниже под предложением для РФ вписать и для Украины! Не ленитесь!
06.11.2019 19:42
Богдан 0
В данный момент цена для Украины значительно выше, +доставка только DHL (а это около $30). Вы, конечно, вряд ли купите по такой цене, но мы выложим и такое предложение.
А по поводу "полезного 0" - это кому как. Например: если бы у вас уже был PowerBank, то все подобные предложения вы считали бы бесполезными. Короче говоря, всё очень субъективно.
07.11.2019 11:06
Денис 0
Уже черная пятница тю-тю, а у вас реклама так и висит
30.11.2018 20:08
Игорь 0
Купил повашей ссылке 1+6 с активированным кеш беком от летишопс. Но кеш бэк не капнул, сказали такая ситуация возможна при переходе по ссылке со стороннего ресурса, и в таком случае кэшбек получил кто то другой)))
27.11.2018 10:58
Андрей Волосевич 0
ссылки не открываются.
27.11.2018 00:02
SerGio_KarLeoNe 0
Нужно в Браузере Плагин на какой нибудь VPN поставить я поставил Browsec , до этого тоже не отображалось ни чего.
12.11.2019 18:07

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Распродажа 11.11: Лучшие предложения от Andro News