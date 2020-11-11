Распродажа 11.11: Лучшие предложения от редакции Andro News

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Смартфоны

Другие товары

Смартфоны

Xiaomi

Poco X3 (NFC) Дисплей IPS 6.67" FullHD 120 Гц, процессор Snapdragon 732, аккумулятор 5160 мАч, стереозвук, NFC, зарядка 33W Redmi Note 9 Pro Дисплей IPS 6.67" FullHD, процессор Snapdragon 720G, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, NFC, зарядка 30W Redmi 9 Дисплей 6.53" IPS FullHD, процессор Mediatek Helio G80, аккумулятор 5020 mAh, NFC (в глобальной версии) Redmi 9A Дисплей 6.53" IPS HD, процессор MediaTek Helio G25, аккумулятор 5000 mAh Redmi Note 9 Дисплей IPS 6.53" FullHD, процессор MediaTek Helio G85, камера 48 Мп, аккумулятор 5020 мАч, NFC (в глобальной версии)

OnePlus

OnePlus 8T Дисплей Fluid AMOLED 6.55" FullHD 120Hz, процессор Snapdragon 865, аккумулятор 4500 мАч, NFC, стереозвук, зарядка 65W

Realme

Realme 6 Pro Дисплей 6.60" IPS FullHD 90Hz, процессор Snapdragon 720G, аккумулятор 4300 мАч, NFC (в глобальной версии) Realme 6 Дисплей 6.50" IPS FullHD 90Hz, процессор Mediatek Helio G90T, аккумулятор 4300 мАч, NFC (в глобальной версии) Realme 7 Pro Дисплей Super AMOLED 6.40" FullHD, процессор Snapdragon 720G, аккумулятор 4500 мАч, стереозвук, NFC Realme 7 Дисплей 6.50" IPS FullHD 90Hz, процессор Mediatek Helio G95T, аккумулятор 5000 мАч, NFC (в глобальной версии) Realme C3 Дисплей 6.50" IPS HD, процессор Mediatek Helio G70, аккумулятор 5000 мАч Realme C11 Дисплей 6.50" IPS HD, процессор MediaTek Helio G35, аккумулятор 5000 мАч

Другие смартфоны

Huawei Y6 2019 Дисплей 6.09" IPS HD, процессор MediaTek, аккумулятор 3020 мАч

Другие товары

Наушники

Sennheiser Momentum Free Внутриканальные, Bluetooth 4.2, SBC/AAC/aptX, динамический драйвер, 15 – 22000 Гц, 118 дБ, 28 Ом, около 6 часов прослушивания музыки

Часы/браслеты

Xiaomi Mi Band 4 Дисплей цветной AMOLED 0.95" 120x240, bluetooth 5.0, автономность до 20 дней Xiaomi Mi Band 5 Дисплей цветной AMOLED 1.10" 126x294, Bluetooth 5.0, автономность 7 - 14 дней Amazfit Band 5 Дисплей цветной AMOLED 1.10" 126x294, Bluetooth 5.0, измерение SpO2, микрофон (поддержка Alexa) автономность около 15 дней Redmi Band 4C Дисплей TFT 1.08" 128х220, Bluetooth 5.0, автономность до 14 дней

Для дома

Xiaomi Mi TV Box S ОЗУ 2 Гб, ПЗУ 8 Гб, CPU Amlogic S905X + GPU Mali-450, Bluetooth 4.1, Wi-Fi a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz MIMO 1x1 Xiaomi Mi TV Stick ОЗУ 1 Гб, ПЗУ 8 Гб, CPU Cortex-A53 х4 ядра + GPU Mali-450, Bluetooth 4.2, Wi-Fi a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz