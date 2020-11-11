Распродажа 11.11: Лучшие предложения от редакции Andro News

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Смартфоны
Другие товары
Смартфоны
Xiaomi
Poco X3 (NFC)
Дисплей IPS 6.67" FullHD 120 Гц, процессор Snapdragon 732, аккумулятор 5160 мАч, стереозвук, NFC, зарядка 33W
*Цена с учетом всех скидок
$181
Redmi Note 9 Pro
Дисплей IPS 6.67" FullHD, процессор Snapdragon 720G, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, NFC, зарядка 30W
*Цена с учетом всех скидок
$199
Redmi 9
Дисплей 6.53" IPS FullHD, процессор Mediatek Helio G80, аккумулятор 5020 mAh, NFC (в глобальной версии)
*Цена с учетом всех скидок
$121
Redmi 9A
Дисплей 6.53" IPS HD, процессор MediaTek Helio G25, аккумулятор 5000 mAh
*Цена с учетом всех скидок
$82
Redmi Note 9
Дисплей IPS 6.53" FullHD, процессор MediaTek Helio G85, камера 48 Мп, аккумулятор 5020 мАч, NFC (в глобальной версии)
*Цена с учетом всех скидок
$145
OnePlus
OnePlus 8T
Дисплей Fluid AMOLED 6.55" FullHD 120Hz, процессор Snapdragon 865, аккумулятор 4500 мАч, NFC, стереозвук, зарядка 65W
Realme
Realme 6 Pro
Дисплей 6.60" IPS FullHD 90Hz, процессор Snapdragon 720G, аккумулятор 4300 мАч, NFC (в глобальной версии)
Realme 6
Дисплей 6.50" IPS FullHD 90Hz, процессор Mediatek Helio G90T, аккумулятор 4300 мАч, NFC (в глобальной версии)
Realme 7 Pro
Дисплей Super AMOLED 6.40" FullHD, процессор Snapdragon 720G, аккумулятор 4500 мАч, стереозвук, NFC
Realme 7
Дисплей 6.50" IPS FullHD 90Hz, процессор Mediatek Helio G95T, аккумулятор 5000 мАч, NFC (в глобальной версии)
Realme C3
Дисплей 6.50" IPS HD, процессор Mediatek Helio G70, аккумулятор 5000 мАч
Realme C11
Дисплей 6.50" IPS HD, процессор MediaTek Helio G35, аккумулятор 5000 мАч
Другие смартфоны
Huawei Y6 2019
Дисплей 6.09" IPS HD, процессор MediaTek, аккумулятор 3020 мАч
Другие товары
Наушники
Sennheiser Momentum Free
Внутриканальные, Bluetooth 4.2, SBC/AAC/aptX, динамический драйвер, 15 – 22000 Гц, 118 дБ, 28 Ом, около 6 часов прослушивания музыки
Часы/браслеты
Xiaomi Mi Band 4
Дисплей цветной AMOLED 0.95" 120x240, bluetooth 5.0, автономность до 20 дней
Xiaomi Mi Band 5
Дисплей цветной AMOLED 1.10" 126x294, Bluetooth 5.0, автономность 7 - 14 дней
Amazfit Band 5
Дисплей цветной AMOLED 1.10" 126x294, Bluetooth 5.0, измерение SpO2, микрофон (поддержка Alexa) автономность около 15 дней
Redmi Band 4C
Дисплей TFT 1.08" 128х220, Bluetooth 5.0, автономность до 14 дней
Для дома
Xiaomi Mi TV Box S
ОЗУ 2 Гб, ПЗУ 8 Гб, CPU Amlogic S905X + GPU Mali-450, Bluetooth 4.1, Wi-Fi a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz MIMO 1x1
*Цена с учетом всех скидок
$48.18
Xiaomi Mi TV Stick
ОЗУ 1 Гб, ПЗУ 8 Гб, CPU Cortex-A53 х4 ядра + GPU Mali-450, Bluetooth 4.2, Wi-Fi a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
*Цена с учетом всех скидок
$31.99
Другое
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А по поводу "полезного 0" - это кому как. Например: если бы у вас уже был PowerBank, то все подобные предложения вы считали бы бесполезными. Короче говоря, всё очень субъективно.