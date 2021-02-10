OnePlus 9RT выйдет на глобальный рынок

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В Индии он точно появится до конца нынешнего года

2021 год стал переломным для истории OnePlus. Компания пошла по пути еще большего сближения с Oppo и отказалась от выпуска осеннего Т-флагмана. Чем был продиктован отказ от выхода усовершенствованной версии OnePlus 9, компания озвучивать не стала. Возможно, случился кризис идей или во всем оказался повинен дефицит комплектующих.

Тем не менее Т-версию компания выпустила, но взяла за основу OnePlus 9R. В октябре состоялась премьера OnePlus 9RT, который до сегодняшнего дня доступен только на рынке Китая. Поговаривают, что до конца года он все же выйдет за пределы Поднебесной и его можно будет купить официально по крайней мере в одной из стран. Речь идет об Индии, где и может появиться OnePlus 9RT.

Это не первый раз, когда мы слышим о возможности выхода OnePlus 9RT в Индии. Ранее инсайдеры даже называли ценник, с которым смартфон может появиться в этой стране — $530-$590. Для сравнения в Китае на страте продаж за эту модель просили от $512.

Напомним, что OnePlus 9RT обладает 6,62-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2400х1080 пикселей, чипсетом Snapdragon 888, операционной системой Android 11 с оболочкой ColorOS (на глобальном рынке должен предложить OxygenOS), 8/12 Гб оперативки и флеш-памятью 128/256Гб. Имеются стереодинамики, фронталка на 16 Мп, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт и тройная камера 50 Мп + 16 Мп + 2 Мп.

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Источник: notebookcheck