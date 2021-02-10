С такой ценой OnePlus 9RT может появиться за пределами Китая

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Цена для рынка Индии не выглядит устрашающей

Весной этого года была представлена серия OnePlus 9, в рамках которой дебютировал OnePlus 9R. Это модель среднего ценового сегмента на базе Snapdragon 870, которая стоит своих денег. Обычно осенью компания выпускала Т-версию своего флагмана, но в этом году она поступила иначе. OnePlus 9T выпускать не стали, а вот среднеценовой OnePlus 9R обновили.

За свою цену OnePlus 9RT вышел любопытным устройством. Но такая оценка сделана с оглядкой на тот ценник, который установили за смартфон на рынке Китая. За пределами его все может измениться и обаяние OnePlus 9RT способно улетучиться на фоне высокого прайса. Как сложится судьба смартфона за пределами Поднебесной узнаем позже, а сегодня инсайдеры назвали ценник, с которым может дебютировать смартфон.

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Сетевой информатор с ником @heyitsyogesh заявил о том, что OnePlus 9RT появится на рынке Индии. Запросить за него должны в районе $530-590. Предсказуемо, что ценник выше, чем в Китае, но ненамного. Напомним, что на домашнем рынке за OnePlus 9RT просят от $512.

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Смартфон обладает чипом Snapdragon 888, AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,62 дюйма, батарейкой емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. Разрешение фронтальной камеры составило 16 Мп и на задней панели установили три модуля 50 Мп + 16 Мп + 2 Мп.

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Источник: twitter