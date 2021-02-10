OnePlus 9T: «качнут» камеру и премьера раньше, чем ожидалось

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OnePlus 9T могут представить в сентябре и среди усовершенствований — 108 Мп датчик

В обойме флагманов второй половины 2021 года окажется OnePlus 9T, который должен обнулить OnePlus 9. Эта модель интересна тем, что появится после того, как компания пошла на сближение с Oppo и будет любопытно посмотреть, какое влияние она окажет на новинку OnePlus. Тем временем инсайдеры взялись за разрушение интриги вокруг OnePlus 9T и сообщили о его раннем релизе.

Так, по информации сетевых источников, затягивать с анонсом флагмана компания не станет и представит его в третьем квартале нынешнего года. Наиболее вероятное время дебюта — сентябрь. Не сложно догадаться, что в качестве аппаратной платформы OnePlus 9T должен получить Snapdragon 888+.

В новинке вновь сделают акцент на камере, и она станет продолжением сотрудничества с Hasselblad. Ее прокачают и на смену 50 Мп датчику придет 108 Мп сенсор в качестве главного в четырехкомпонентной основной камере. В числе характеристик OnePlus 9T также называют LTPO-дисплей от Samsung с частотой обновления 120 Гц, сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран и быструю зарядку мощностью 65 Вт.

На глобальном рынке OnePlus 9T будет доступен с оболочкой OxygenOS, а в Китае — ColorOS. Сближение с Oppo приведет к тому, то разницы между двумя интерфейсами станет еще меньше. С учетом новой политики компании, новинка должна получить три крупных обновления Android и патчи безопасности на нее будут приходить в течение 4-х лет.

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Источники: mydrivers, 91mobiles