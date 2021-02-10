OnePlus Ace 2 Pro будет на Mediatek

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В Китае анонсировали OnePlus Ace 2 . Некоторые из его ключевых функций включают 6,7-дюймовый AMOLED с поддержкой частоты обновления 144 Гц, чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1, 50-мегапиксельные тройные задние камеры и зарядку 100 Вт. На индийском рынке это же устройство переименовано в OnePlus 11R 5G.

Теперь, в новой утечке, надежный информатор Digital Chat Station сообщил, что OnePlus работает над новым телефоном под брендом Ace для китайского рынка. Он сообщил номер модели и ключевые характеристики устройства.

Согласно инсайдеру, следующий OnePlus Ace имеет номер модели PHP110. Он рассказал, что у устройства есть 6,7-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с центральным отверстием. Устройство предлагает разрешение 1,5K 2772 x 1240 пикселей и высокочастотное ШИМ.





Под капотом устройство будет оснащено чипсетом Dimensity 9000 и 16 ГБ оперативной памяти. Он будет поддерживаться аккумулятором на 5000 мАч, поддерживающим зарядку мощностью 100 Вт.





В утечке сказано, что его основной блок камер включает 64-мегапиксельную основную камеру OmniVision OV64M с диафрагмой f/1,79, 8-мегапиксельный ультраширокий объектив Sony IMX355 и 2-мегапиксельную макрокамеру GalaxyCore. Хотя автор информации ничего не сказал о хранилище и передней камере устройства, похоже, что он может предложить до 512 ГБ памяти UFS 3.1 и 16-мегапиксельную фронтальную камеру.





В прошлом году OnePlus выпустила в Китае три модели под брендом Ace, такие как OnePlus Ace, OnePlus Ace Racing Edition и OnePlus Ace Pro. Ace 2 был объявлен преемником оригинального Ace. Говорят, что OnePlus Ace 2 Racing Edition имеет встроенный чип Dimensity 8200. Это же устройство, вероятно, будет называться OnePlus Nord 3 на мировом рынке . Таким образом, телефон OnePlus Ace с номером модели PHP110 может быть OnePlus Ace 2 Pro.

Источник: gizmochina



