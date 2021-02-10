OnePlus Ace 2 Pro по привлекательной цене – быстрый флагман с топовым экраном от 16 274

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мощность и технологии

OnePlus Ace 2 Pro – субфлагманский смартфон холдинга BBK оснащен 6,74-дюймовым дисплеем QHD+ с частотой обновления 120 Гц – это лучший на сегодняшний день экран среди субфлагманов.

Под капотом - топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Также на борту до 24 Гб оперативной памяти LPDDR5X и быстрая зарядка 100 Вт при батарее емкости 5000 мАч.

OnePlus Ace 2 Pro сочетает самое современное железо, инновации и стильный дизайн. К примеру, смартфон OnePlus Ace 2 Pro полностью умеет функционировать под дождем – капли на экране не будут мешать функционированию дисплея, это первый смартфон с данной технологией.

Также смартфон имеет флагманский уровень тактильный отзыв, крутой сканер отпечатков на приемлемой высоте, и мы предлагаем его на AliExpress по цене 16 274 грн с учетом всех скидок и промокода.

OnePlus Ace 2 Pro – от 16 274 грн

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