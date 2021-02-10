OnePlus Ace Racing Edition: характеристики, дата анонса и цена

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Все, что известно о смартфоне на сегодняшний день

После того, как OnePlus официально стала суббрендом Oppo, материнская компания передала «дочке» права на линейку Ace. Результатом этого стал выход OnePlus Ace, который по факту позаимствовал характеристики у модели другой «дочки» Oppo — Realme GT Neo 3. Теперь же компания готовит к выходу OnePlus Ace Racing Edition.

Новинка уже успела отметиться на сайте TENAA, что позволило узнать, что дизайн тут будет от OnePlus 10 Pro. Сегодня компания объявила, что официальный анонс OnePlus Ace Racing Edition состоится 17 мая и это будет первый в мире смартфон с IPS-дисплеем и чипсетом Dimensity 8000 Max. Напомним, что OnePlus Ace обладает этим же чипом, но панель там OLED.

Dimensity 8000 Max создан с применением норм 5-нанометрового техпроцесса, обладает восемью процессорными ядрами, где четыре Cortex-A78 с тактовой частотой 2,85 ГГц и еще квартет ядер Cortex-A55, разогнанные до частоты 2,0 ГГц. Графическая подсистема представлена Mali-G610 MC6.

Известно, что OnePlus Ace Racing Edition удостоится 6,59-дюймового экрана с частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, аккумулятора емкостью 4890 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой и бокового сканера отпечатков пальцев. Разрешение фронталки составит 16 Мп и основная камера будет тройной 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Ценник на OnePlus Ace Racing Edition должен стартовать с отметки $295.

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Источник: mydrivers, mydrivers