OnePlus Ace Racing Edition обещает стать середняком с дизайном от OnePlus 10 Pro

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Чипсет, скорее всего, Dimensity

С момента анонса OnePlus Ace в Китае прошло три недели. За это время смартфон успел выйти за пределы домашнего рынка как OnePlus 10R, а также получил свою долю критики за нагрев при максимальной нагрузке. Теперь пришло сообщение, что компания готовит к выходу OnePlus Ace Racing Edition, который визуально будет смахивать на OnePlus 10 Pro.

Именно такое название должен получить модель OnePlus с индексом PGZ110, которая ранее была обнаружена на просторах сертификационного ведомства TENAA. Судя по экстерьеру, аппарат логичнее было бы именовать OnePlus 10, но источник уверяет, что он получит название OnePlus Ace Racing Edition.

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По данным регулятора, смартфон удостоится 6,43-дюймового LTPS-экрана разрешением FullHD+ (2412х1080 точек), восьмиядерного чипсета с тактовой частотой 2,85 ГГц, 8/12 Гб оперативной памяти и 16-мегапикельной фронталки. Питать OnePlus Ace Racing Edition станет аккумулятор емкостью 4890 мАч и предложит тройную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Когда представят новинку, точной информации нет. Но премьера не заставит себя долго ждать.

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Источник: 91mobiles