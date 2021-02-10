OnePlus Ace2 Pro получит невероятное количество ОЗУ и постоянной памяти

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Очередная гонка циферками между производителями

В скором времени ожидается презентация очень перспективного смартфона от концерна BBK – OnePlus Ace2 Pro. Он станет самым мощным смартфоном компании по характеристикам процессора. Сначала его именовали Snapdragon 8+ Gen 2, затем начали отмечать, что название будет какое-то нетипичное для производителя.

Но известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что он будет выделяться не только чипом, но и невероятной конфигурацией памяти.

Согласно его инсайду, смартфон получит конфигурацию с 24 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТВ. Для чего может понадобиться такой объем ОЗУ на сегодняшний день и даже на ближайшее будущее решительно непонятно. Очередная гонка в цифрах, кажется, снова тянут производителей не в ту сторону.

Лучше бы они так соревновались в емкости аккумуляторов, от этого хоть будет очевидная польза. Конечно обычные пользователи не будут покупать такие экстремальные конфигурации, но само стремление к такой гонке немного удивляет. Хорошо она, в отличие от гонки мегапикселей, хоть вреда не наносит.

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Источник: weibo