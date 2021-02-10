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OnePlus готовит смартфон с флагманским чипом MediaTek

20.05.2021 288 0

Dimensity 1200 может стать первым процессором от MediaTek в смартфонах OnePlus

При выпуске своих смартфонов OnePlus всегда делала ставку на чипы Qualcomm, начиная с самого первого флагмана. Весной этого года появились слухи, что компания изменит традиции и начнет ставить процессоры MediaTek. Пока этого так и не случилось, но сейчас вновь заговорили о желании OnePlus выпустить смартфон с чипом от тайваньской компании.

 

Информацией о новом устройстве поделился достаточно авторитетный источник Digital Chat Station. По его словам, OnePlus готовит смартфон на базе Dimensity 1200. И это все подробности, которыми он поделился об устройстве. Предполагается, что обладателем Dimensity 1200 может стать OnePlus Nord 2.

 

OnePlus готовит смартфон с флагманским чипом MediaTek – фото 1

 

Напомним, что OnePlus Nord получил чипсет Snapdragon 765G и появление Dimensity 1200 в преемнике можно считать ощутимым шагом вперед. Это восьмиядерное решение, позволяющее ставить в смартфонах дисплеи с частотой обновления до 168 Гц и одиночные камеры на 200 Мп. Обработку графики обеспечивает графическая подсистема Mali-G77 MP9.

 

В прошлом году OnePlus решила взяться за средний сегмент и выпустила серию Nord, первенцем в котором и стал Nord. Позже к нему примкнули OnePlus Nord N10 и Nord N100. По слухам, в этом году компания также в рамках этого семейства выпустит Nord CE 5G.

 

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Источник: androidauthority

OnePlus Dimensity 1200 OnePlus Nord 2
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.05.2021

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OnePlus готовит смартфон с флагманским чипом MediaTek

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