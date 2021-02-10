Следующий OnePlus Nord получит непонятный нейминг

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OnePlus Nord CE 5G — такое имя приготовили для новинки серии OnePlus Nord

Последние пару лет на рынке стала заметна тенденция, что люди все больше выбирают модели среднего уровня, отказываясь от флагманов. Пользователи все больше мыслят рационально, они все меньше воспринимают смартфоны как статусную составляющую. Все это хорошо ощущала на себе OnePlus, которая в свое время сделала ставку на выпуск только флагманов. Зарабатывать на топовых устройствах становилось все сложнее, и компания решила вернуться в сегмент смартфонов среднего уровня с линейкой Nord.

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Сейчас компания работает над новым поколением устройств семейства OnePlus Nord. Ранее считалось, что среди новинок будет OnePlus Nord N1, который станет преемником OnePlus Nord N10. Но оказалось, что в плане нейминга у компании другое видение. По данным сетевого информатора Max J, нас ждет премьера OnePlus Nord CE 5G. Что означает латинская буква С, остается загадкой, ответ на которую мы получим уже на презентации смартфона. А вот когда она состоится информации нет.

Скудные сведения и о характеристиках предполагаемого OnePlus Nord CE 5G. Есть лишь предположение, что диагональ дисплея новинки составит 6,49 дюйма. До анонса должна появиться какая-то ясность с начинкой устройства, ведь почти наверняка инсайдеры не оставят нас без сливов и утечек.

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Источник: twitter