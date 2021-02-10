OnePlus Nord CE 3: Новый лидер среднего класса с мощными характеристиками

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OnePlus Nord CE 3: Встречайте нового лидера среднего класса с мощными характеристиками и быстрой зарядкой﻿

OnePlus Nord CE 3 представляет собой обновленный вариант серии OnePlus Nord, который предлагает приятные характеристики среднего класса по доступной цене.



Дизайн: OnePlus Nord CE 3 имеет схожий дизайн с другими моделями линейки Nord. На задней панели расположены два больших кольца камер, создающих стильный вид. Передняя панель имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с вырезом для селфи-камеры. Защиту от царапин обеспечивает Corning Gorilla Glass 5.



Дисплей: Смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 1080 x 2400 пикселей и соотношением сторон 20:9. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, что обеспечивает плавное изображение и уменьшает размывание при быстром перемещении контента. С затемнением ШИМ на уровне 2160 Гц экран будет удобен для глаз при длительном использовании.



Процессор и память OnePlus Nord CE 3 работает на процессоре Snapdragon 782G, который является 6-нм восьмиядерным чипом с одним высокопроизводительным ядром ARM Cortex-A78 с тактовой частотой 2,7 ГГц. Это обеспечивает быструю и эффективную производительность для повседневных задач и игр.

Телефон предлагает варианты с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ внутренней памяти, что обеспечивает достаточное место для хранения файлов, приложений и мультимедиа.

OnePlus Nord CE 3 имеет тройную заднюю камеру, возглавляемую основной камерой Sony IMX890 на 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS). Эта камера обеспечивает высококачественные снимки с пониженной размытостью и большей детализацией. Кроме того, есть 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера для съемки широких пейзажей и 2-мегапиксельная камера для макрофотографии, позволяющая сделать подробные снимки сближенного объекта.

Аккумулятор и зарядка Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, что обеспечивает достаточно долгое время работы без необходимости зарядки. Кроме того, OnePlus Nord CE 3 поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет быстро заряжать устройство и не тратить много времени на ожидания.



Операционная система Смартфон работает под управлением операционной системы Android 13 с OxygenOS 13.1, что обеспечивает плавный и быстрый пользовательский интерфейс. OnePlus обеспечивает двухлетние обновления операционной системы и три года обновления безопасности, что позволяет пользователям получать обновления и новые функции в течение длительного времени.



Цена и доступность: OnePlus Nord CE 3 будет доступен в цветах Grey Shimmer и Aqua Surge. Базовая модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти обойдется в $330, тогда как вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти будет стоить $350. Более подробная информация о дате выпуска не предоставляется, но ожидается, что OnePlus Nord CE 3 будет доступен для приобретения в августе.



В общем, OnePlus Nord CE 3 представляет собой привлекательный вариант среднего класса со сбалансированным набором характеристик. У него мощный процессор, качественный дисплей, расширенные возможности фотографирования и быстрая зарядка. С учетом его доступной цены, OnePlus Nord CE 3 может быть привлекательным выбором для ищущих надежный смартфон с хорошими возможностями в среднем ценовом сегменте.﻿

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Источник: gizmochina