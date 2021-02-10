OnePlus Pad: стала известна дата начала предзаказов, обещают подарки

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OnePlus Pad можно будет приобрести уже в апреле

Компания OnePlus в начале февраля представила свой первый планшет. Но презентация получилась немного странной, похвастались игрушками, но ни о цене, ни о дате выхода не дали никакой информации. И вот после довольно долгого информационного затишья компания наконец-то сообщила, что 10 апреля начнет собирать предзаказ на OnePlus Pad.

На рекламном постере указано что всем сделающим предзаказ сделают "невероятный" подарок. Что именно это будет не уточняется, но наличие на постере наушников, по моему мнению, не случайно. Скорее всего, подарят именно их. Сегодня мы писали об анонсе планшета OPPO Pad 2 . И теперь все стало на свои места.

Мы получили очередное подтверждение давления материнской компании на свое чадо. Анонс OnePlus Pad сдерживали намеренно, чтобы не выпускать его раньше аналога от OPPO. Планшеты идентичны и компания не могла позволить глобальный релиз раньше китайского. Очень надеемся, что эта внутренняя война не приведет к каким-либо серьезным последствиям и OnePlus не превратят в бренд сугубо для американского рынка.

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Источник: 9to5google