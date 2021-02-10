OnePlus подробнее объяснила зачем гасит мощность OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

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Snapdragon 888 чрезмерно мощный и горячий, поэтому приходится искусственно тормозить флагманы

Флагманы OnePlus славились тем, что они шустро работали и в этом плане компания всегда стремилась выжать из них максимум. На звание быстрых Android-смартфонов могли претендовать OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Но, как оказалось, в случае с ними не все так однозначно. Компания внедрила механизм ограничения мощности при работе с рядом приложений.

Чтобы оправдать свои действия, OnePlus сослалась на необходимость оптимизации, а все ради баланса производительности и автономности. Но чтобы ни у кого не оставалось сомнений в правильности действий компании, она опубликовала более подробное объяснение.

Главная мысль, которую транслирует OnePlus, осталась прежней. Ей нужно было найти баланс по части производительности и автономности:

«В последние годы производительность SoC для смартфонов достигла точки, когда их мощность часто чрезмерна в определенных сценариях для многих приложений, включая социальные сети, браузеры и даже некоторые легкие игры.

Понимая это, наша команда сместила акцент с обеспечения чистой производительности на обеспечение производительности, которую ожидает увидеть пользователь от наших устройств, при одновременном снижении энергопотребления и рассеивания тепла. Чтобы быть более точным, мы хотим, чтобы каждое приложение предлагало оптимальную производительностью, которая ему нужна.

В случае OnePlus 9 и 9 Pro, когда открываются приложения или тяжелые игры, Snapdragon 888, включая сверхмощное ядро Cortex-X1, будет работать на полной скорости, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Но с действиями, не требующими максимальной мощности, такими как чтение веб-страницы или прокрутка Twitter и Instagram, процессор не обязательно должен работать на частоте почти 3 ГГц, чтобы делать это плавно. OnePlus 9 и 9 Pro снижают частоту центрального чипа в этих сценариях, чтобы снизить энергопотребление и тепловыделение, сохраняя при этом плавность работы».

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Из всего вышесказанного акцентируем внимание на том, что OnePlus признала, что мощность Snapdragon 888 чрезмерна для выполнения основного массива задач. И именно избыточная мощность процессора приводит к перегреву и жору батарейки. Т.е. во всем повинна высокая производительность, которая по факту и не особо нужна, когда речь заходит о выполнении большинства сценариев работы со смартфоном. Интересно будет посмотреть отреагирует ли Qualcomm на это заявление, которая попросту наращивает мощность чипов, перекладывая на плечи производителей смартфонов решение задач с эффективным отводом тепла и автономностью.

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Источник: oneplus