OnePlus Nord 2 первым продемонстрирует новую прошивку

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На OnePlus Nord 2 установят прошивку с единой кодовой базой OxygenOS и ColorOS

OnePlus и Oppo взяли курс на сближение. Они надеются, что это пойдет на пользу обеим компаниям, ведь теперь их команды будут вместе работать над новыми гаджетами и программным обеспечением. Заявлено, что интеграция двух производителей позволит предлагать более стабильные и быстрые обновления.

Произошедшие изменения привели к тому, что OnePlus внесла коррективы в политику выхода обновлений и увеличила сроки поддержки флагманов. Кроме того, было решено, что ColorOS и OxygenOS будут иметь одну кодовую базу. Теперь стало известно, что OnePlus Nord 2 станет первым устройством компании с прошивкой OxygenOS, основанной на интегрированной кодовой базе. Сама оболочка получила порядковый номер OxygenOS 11.3.

Глава подразделения OnePlus по продуктам заявил о том, что интеграция кодовой базы не повлияет на пользовательский опыт, смартфоны будут работать плавно и быстро. Вновь было заявлено, что переход на единую кодовую базу продиктован желанием предлагать более современные и стабильные обновления. Среди прочего было сообщено, что пользователи смогут при необходимости разблокировать загрузчик на OnePlus Nord 2.

Будет интересно познакомиться с прошивкой OnePlus Nord 2, чтобы понять, произойдут ли на самом деле какие-то изменения и как много в OxygenOS будет от ColorOS.

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Источник: mysmartprice