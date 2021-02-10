OnePlus придумала как вращать камеру на тыльной стороне

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Компания получила патент на вращающуюся основную камеру

Представьте: на тыльной стороне смартфона установили одиночную камеру, которая способна вращаться. То есть, при необходимости модуль можно повернуть по вертикальной или горизонтальной оси на 180 градусов, позволяя снимать под различными ракурсами. Пользователю не нужно будет маневрировать своим смартфоном, чтобы найти нужный наклон, достаточно будет лишь повернуть модуль камеры.

Сам патент был подан в Китае в конце 2020 года и был обнаружен изданием LetsGoDigital. Он получил название «Модуль камеры и электронное оборудование». Для поворота камеры используется магнит и при съемке в обычном режиме механизм должен проявить себя как улучшенная система стабилизации изображения. Ее принцип может напоминать технологию оптической стабилизации изображения со сдвигом матрицы, используемую в новых iPhone.

На данный момент нет ясности, планирует ли OnePlus претворить в жизнь свою задумку или ей суждено, как и большинству патентов остаться лишь идеей на бумаге. Даже если компания решится реализовать задуманное, то произойдет это нескоро.

Источник: phonearena