OnePlus устанавливает на смартфоны неудаляемые приложения

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OnePlus постоянно улучшает свою продукцию и совершенствует прошивку OxygenOS при помощи новых настроек, функций и приложений. Но целый ряд пользователей могут в итоге быть недовольны обновлениями, и для этого есть причины. Ведь далеко не все предустановленные приложения полезны и нужны, а также на их работу затрачивают ресурсы системы.

OnePlus потеряла чувство меры и увеличила количество софта

Так, ряд разработчиков обнаружили, что OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, а также OnePlus Nord получили раздутое программное обеспечение. Они обнаружили, что ряд приложений «вшиты» в прошивку без возможности их удаления. В частности, речь идет о системных приложениях и сервисах Facebook. Пользователь может удалить из памяти смартфона приложения от популярной социальной сети, но сервисы для установки и апдейты так и останутся на смартфоне.

Было обнаружено, что приложение Instagram обновляется в фоновом режиме через Facebook App Manager, а не через Google Play. При этом утилита загружает обновления, которых нет на просторах магазина приложений. Все указывает на то, что приложения глубоко интегрированы в ПО и являются его частью.

OnePlus не будет отказываться от предустановленных «радостей»

Со своей стороны, OnePlus подтвердила, что Facebook Services, Facebook App Installer и Facebook App Manager действительно установлены как системные приложения на последних смартфонах компании. Это же касается и Messenger, Instagram и Netflix. При этом сделано это для того, чтобы улучшить качество потокового видео Netflix и в целях повышения энергоэффективности работы сервисов.

Компания заявляет, что фоновые службы можно отключить при необходимости и она и дальше будет устанавливать приложения и сервисы Facebook на смартфоны, которые будут продаваться в Индии, Европе и Северной Америке.

Источник: androidpolice