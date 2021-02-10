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OnePlus Watch 2 – обновленные смарт часы теперь на Wear OS – потенциальный хит продаж

08.10.2023 78 0

Ожидаем

 

По информации инсайдеров, компания OnePlus планирует выпустить преемника смарт-часов OnePlus Watch в 2024 году.

 

OnePlus Watch

 

Предыдущая модель, выпущенная в 2021 году, была скорее фитнес-трекером и не имела полноценного смарт-функционала. Ожидается, что OnePlus Watch 2 будет лучше.

 

По слухам, новая модель будет иметь круглый циферблат и будет работать на Wear OS от Google, а не на собственной прошивке RTOS как предшественник.

 

OnePlus Watch

 

Также будет вероятно использоваться чип Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Другие детали пока неизвестны.

 

Источник - GSMArena

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 08.10.2023
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OnePlus Watch 2 – обновленные смарт часы теперь на Wear OS – потенциальный хит продаж