Обновленный интерфейс приложения погода из Material You уже совсем скоро прилетит на твой смартфон

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Обновленный интерфейс приложения погода с Material You уже совсем скоро прилетит на твой смартфон

22.09.2023 74 0

ждем, когда обновление прилетит

 

Компания Google недавно запустила обновление дизайна для своего приложения Погода на устройствах Android. Первые пользователи уже сообщают о появлении у них свежего интерфейса со стилем Material You.

 

Обновленный интерфейс приложения погода с Material You уже совсем скоро прилетит на твой смартфон – фото 1

 

Новый дизайн отличается современным и приятным оформлением: он использует прозрачную навигацию панели внизу экрана и обновленный шрифт, а цветовая гамма интерфейса теперь адаптируется под выбранный пользователем акцент в системе.

 

Обновленный интерфейс приложения погода с Material You уже совсем скоро прилетит на твой смартфон – фото 2

 

В общем, Google Погода получила первое серьезное визуальное обновление за многие годы. Предыдущий дизайн выглядел несколько устаревшим на фоне других приложений Google. Новый интерфейс значительно улучшит удобство и эстетику программы.

 

Пока обновленный дизайн погоды получили лишь некоторые пользователи Android. Google активирует его постепенно на своих серверах, и самостоятельно активировать его не удастся, это происходит автоматически. Ожидается, что в ближайшие недели новый интерфейс будет доступен всем желающим.

 

Источник - Android Police

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 22.09.2023
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Обновленный интерфейс приложения погода с Material You уже совсем скоро прилетит на твой смартфон