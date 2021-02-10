Обновленный iPad Air может пойти по стопам MacBook Air – будет больше конфигураций

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ВОЗМОЖНОЕ РАСШИРЕНИЕ ПОПУЛЯРНОЙ ЛИНЕЙКИ

Появились слухи, что Apple может работать над версией планшета iPad Air с 12,9-дюймовым экраном – по примеру MacBook Air, которому в этом году добавили версию на 15 дюймов. Об этом сообщает авторитетное IT-издание DigiTimes, ссылаясь на источники в цепочке поставок Apple.

По данным источников, в отличие от профессиональной модели 12,9-дюймового iPad Pro новый iPad Air получит традиционную IPS-панель, а не дорогую mini-LED панель с улучшенной яркостью и контрастом.

Если слухи соответствуют действительности, это будет первый iPad Air с экраном более 10,9 дюйма, который Apple выпускает с 2020 года. Вероятно, 12,9-дюймовый вариант дополнит существующую модель, как в случае с iPad Pro – где есть две конфигурации памяти – на 11 и 12,9 дюйма.

Ожидается, что новый 12,9-дюймовый iPad Air будет оснащен обновленным чипом M2, уже используемым в iPad Pro 2022 года. По прогнозам он может появиться уже в этом году. Примерная стоимость будет составлять 700-800 долларов в зависимости от конфигурации.

Источник - macrumors