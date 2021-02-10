Обновление MIUI 14 для Redmi 9 уже доступно для скачивания!

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Обновление MIUI 14 для Redmi 9

MIUI 14 – это последняя версия фирменного интерфейса Android от Xiaomi, содержащая множество новых функций и улучшений по сравнению со своим предшественником MIUI 13. Интерфейс оптимизирован для использования одной рукой. Новый дизайн MIUI теперь более последовательный и простой в использовании. Следует отметить, что вместе с изменениями дизайна была переделана архитектура MIUI.

Размер системы уменьшен на 23% по сравнению с предыдущей версией. Это удалось благодаря уменьшению размеров встроенного программного обеспечения. Учитывая все внесенные улучшения, MIUI 14 выглядит как отличный интерфейс.

Пользователи с нетерпением ждут, когда новый интерфейс появится на их устройствах. Несколько дней назад мы объявили на нашем сайте, что смартфоны серии Redmi Note 9 получат обновление MIUI 14. Через некоторое время произошло важное событие. Сегодня пользователь слив обновление Redmi 9 MIUI 14.

Специалисты сайта Xiaomiui установили это обновление и поделились с нами первыми впечатлениями.

Тестировали готовую сборку Redmi 9 MIUI 14 V14.0.0.1.SJCCNXM. Согласно их первым впечатлениям, новое программное обеспечение Redmi 9 MIUI14 работает более плавно по сравнению с предыдущей MIUI 13.

Хотя это первая тестовая версия, уже можно сказать, что обновление Redmi 9 MIUI 14 будет идеальным. Однако есть несколько важных вещей, которые следует отметить. Это утечка официальной версии MIUI 14, а не официальный релиз. Xiaomi не несет ответственности за какие-либо проблемы. Поэтому не забывайте, что устанавливать его можно только на свой страх и риск.

Устройство имеет кодовое название «lancelot». Версия 14.0.0.1.SJCCNXM MIUI поставляется с исправлением безопасности Xiaomi с декабря 2022 года. Следует отметить, что обновление Redmi 9 MIUI 14 базируется на Android 12. Смартфоны серии Redmi Note 9 не получат обновление Android 13. Хотя вы и не сможете получить Android 13, Xiaomi, сделала некоторые оптимизации в новом обновлении MIUI 14.

Это программное обеспечение достаточно быстро и более оптимизировано, чем его предшественник MIUI 13. Но мы вряд ли увидим много новых функций. MIUI 14 предлагает новый язык дизайна. Китайская команда MIUI известна плавными и стабильными обновлениями MIUI и данный сборник нам это демонстрирует.

Размер системы уменьшен на 23% по сравнению с предыдущей MIUI 13. Теперь MIUI стала более легкой. Многие отличия, подобные этой, подтверждают, что сборник V14.0.0.1.SJCCNXM является официальной версией, которая просочилась. Мы предоставляем ссылку для тех, кто хочет установить это программное обеспечение. Еще раз предупреждаем. Если у вас возникнут проблемы, вы несете за это ответственность.

Утечка официальной версии V14.0.0.1.SJCCNXM

Что вы думаете об утечке обновления MIUI 14 для Redmi 9? Не забывайте делиться своими мыслями в комментариях.

Источник: xiaomiui.net