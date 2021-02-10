Обновление MIUI 14 для Xiaomi 11T и POCO F4: выпущено для мира и Европы

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Релиз ﻿Android MIUI 14 для Xiaomi 11T и POCO F4

Xiaomi недавно выпустила последнюю версию своего специального интерфейса Android MIUI 14 для Xiaomi 11T и POCO F4 . Эта новая версия предлагает множество новых функций и улучшений для работы с пользователем. Одно из самых заметных изменений в MIUI 14 – новые супериконки, виджеты и обновленный визуальный дизайн. Новый дизайн преследует цель сделать интерфейс более современным и визуально приятным, а также сделать его более интуитивно понятным в использовании.

В то же время MIUI 14 Global сохраняет инновации операционной системы Android 13. Система реагирует быстрее, программы запускаются быстрее. Вдобавок ко всему этому, говорят, что новая версия Android 13 увеличивает время автономной работы. Теперь MIUI более быстрая, гибкая и высокоэффективная. В настоящее время обновление интерфейса распространяется на XiaoMi 11T и POCO F4. Пользователи Xiaomi будут поражены новым обновлением MIUI 14

POCO F4 Xiaomi 11T

Xiaomi 11T был выпущен в 2021 году. Он вышел из коробки из MIUI 12.5 на базе Android 11. POCO F4 был выпущен в 2022 году и из коробки из MIUI 13 на базе Android 12.

Ниже предлагаю прочесть журнал изменений в новой версии, а более подробная информация о MIUI 14 доступна по ссылке.

[Основные моменты]

Теперь MIUI использует меньше памяти и остается быстрой и отзывчивой в течение длительного периода времени.

Внимание к деталям переосмысливает персонализацию и выводит ее на новый уровень.

[Базовый опыт]

Теперь MIUI использует меньше памяти и остается быстрой и отзывчивой в течение длительного периода времени.

[Персонализация]

Внимание к деталям переосмысливает персонализацию и выводит ее на новый уровень.

Супериконки придадут вашему главному экрану новый облик. (Обновите главный экран и темы до последней версии, чтобы использовать значки Super.)

В папках на главном экране будут выделены программы, которые вам больше всего нужны, чтобы они были доступны только одним прикосновением.

[Дополнительные функции и усовершенствование]

Поиск в настройках теперь более расширен. С историей поиска и категориями результатов теперь все выглядит гораздо четче.

[система]

Стабильно MIUI на базе Android 13

Кто-либо может установить это обновление. Эти релизы являются официальными и протестированными, такие версии можно смело устанавливать ничем не рискуя. Xiaomi обычно рассылает обновления порциями и иногда нужно ждать довольно долго, но вы можете загрузить обновление MIUI 14 через MIUI Downloader и установить его прямо сейчас.

Источник: xiaomiui.net