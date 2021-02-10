Обновление MIUI 14.5: стоит ли его ждать?

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Стоит ли ждать промежуточной версии прошивки MIUI 14.5?

В сети ходили слухи, что компания Xiaomi планирует выпустить новую версию своей фирменной оболочки под названием MIUI 14.5. Последняя дробная номерная версия была MIUI 12.5, которая считалась одной из самых удачных прошивок за последнее время.

Именно поэтому пользователи так сильно ждали MIUI 13.5, потому что основная версия вызвала много вопросов о скорости и стабильности работы. Но признавая серьезные проблемы с 13 версией, компания даже официально извинилась перед покупателями и выпустила в релиз довольно удачную MIUI 14.

Но, несмотря на очень стабильную работу этой прошивки на флагманах и среднебюджетных смартфонах, у прошлых поколений все же есть некоторые проблемы с новой оболочкой. Наши коллеги по xiaomiui провели небольшое расследование по этому поводу, и, к сожалению, сообщили, что в этом году ждать MIUI 14.5 не стоит.

Внутри компании считают запуск 14 серии очень удачным и редкие случаи плохой работы будут исправляться прямо в последующих итерациях внутри номерной серии. Единственное, на что можно рассчитывать, так это на версию 14.1, которая будет базироваться на новом Android 14. Похожая схема была с MIUI 13.1, которая приносила на флагманские устройства новейший, в то время, Android 13.

Промежуточная версия 14.5 давала надежду владельцам старых смартфонов получить еще одно обновление системы, потому что на MIUI 15 многим из них рассчитывать не стоит, но чуда, к сожалению, не произошло.

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Источник: xiaomiui