Oppo Find N: ответочка на складные устройства конкурентов

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Каким будет складной смартфон от Oppo

Сгибаемый Oppo — это не миф. Его создают. О существовании этого проекта говорят давно, и сама Oppo год назад своим концептом X продемонстрировала стремление научиться гнуть экраны в смарфонах. Стоит обратить внимание, что Oppo не в числе «торопыг», кто стремился первой показать свой складной смартфон. Похоже, что она серьезно работает над технологией гибких дисплеев.

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Есть вероятность, что свой первый коммерческий смартфон компания покажет до конца нынешнего года. Он станет частью премиальной линейки Find и будет именовать N. Да, вот так незатейливо — Oppo Find N. Уже и характеристики слили в сеть, что это будет за мобильник.

Инсайдерская информация ориентирует на то, что Oppo Find N предложит гибкий 8-дюймовый дисплей разрешением QuadHD и частотой обновления 120 Гц, чип Snapdragon 888, оперативную память стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1. На внешней стороне установят дополнительный экран диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+.

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Емкость аккумулятора в Oppo Find N составит 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 65 Вт и беспроводной на 50 Вт. Смартфон оснастят стереодинамиками, модулем NFC, селфи камерой на 32 Мп Sony IMX615 и тройной тыльной 50 Мп (Sony IMX766) + 50 Мп (ширик, Sony IMX766) + 13 Мп (телеобъектив, Samsung S5K3M5). О стоимости смартфона ничего не известно, но почти наверняка она будет высокой.

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Источник: gsmareana