Oppo Find X5 Pro c Dimensity 9000 показал свою мощь в Geekbench

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Snapdragon 8 Gen 1 он не проигрывает

На прошлой неделе состоялась премьера серии Oppo Find X5, которая включает в себя три модели: базовая с одноименным названием и Oppo Find X5 Pro, который в свою очередь получил две версии, отличающиеся аппаратной платформой. Наибольший интерес вызывает Oppo Find X5 Pro на базе Dimensity 9000, ставший первым флагманом на рынке с ним.

Естественно, что многим хотелось бы знать на что способен новый чипсет MediaTek в части производительности. Один из инсайдеров готов поделиться данными. Он выложил в сеть скриншот с результатом теста Oppo Find X5 Pro в Geekbench 5, который демонстрирует, что в одноядерном тесте смартфон смог набрать 1301 балл и в многоядерном — 4252. Судя по этим данным, Dimensity 9000 по части процессорной мощности не уступает Snapdragon 8 Gen 1 и даже немного превосходит.

Но есть высокий шанс того, что графическая производительность Dimensity 9000 не будет столь же впечатляющей. Вряд ли графике Mali-G710MC10 с частотой 848 МГц удастся на равных тягаться с Adreno 730. Так это или нет, можно будет судить после 18 марта, когда стартуют продажи Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition.

Источник: mydrivers