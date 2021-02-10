Анонс Oppo Find X5: мощное «железо», чип MariSilicon X, камера Hasselblad и 5-осевая OIS

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Сегодня Oppo провела в Китае презентацию, на которой представила серию Find X5. Новая линейка включает в себя четыре модели: Find X5 Pro, Find X5, Find X5 Lite и Find X5 Pro Dimensity Edition. Из названия последнего из дебютантов становится понятно, что главная его фишка — это новейший чип от MediaTek.

Oppo Find X5 Pro доступен в двух вариантах исполнения корпуса: керамика и экокожа. В первой случае можно выбрать версию в черном или белом цветах, а «кожаный» вариант доступен только в синей расцветке. Все три версии обладают защитой от воды IP68.

Флагман получил 120-герцовый 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением QuadHD+ (3216х1440 точек) с технологией адаптивной частоты обновления LTPO 2.0, линейный вибромотор, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 80 Вт (до 50% за 12 минут) и беспроводной мощностью 50 Вт.

Поcтроен Oppo Find X5 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 1, предлагает систему жидкостного охлаждения, стереодинамики, оперативную память LPDDR5 и постоянную UFS 3.1, а также фирменную оболочку ColorOS 12.1 на базе Android 12 и фирменный NPU-чип MariSilicon X.

Основная камера Oppo Find X5 Pro представлена тремя датчиками:

основной: 50 Мп, Sony IMX766, 1/1,56ʺ, f/1.7;

широкоугольный: 50 Мп, Sony IMX766, 1/1,56ʺ, угол обзора 110 градусов;

телеобъектив: 13 Мп, 5-кратный гибридный зум, 20-кратный цифровой зум.

Фирменный чип MariSilicon X отвечает за обработку фото и уменьшение шумов при помощи искусственного интеллекта. Это позволяет использовать 4K Ultra Night Video с меньшим уровнем шума и лучшими цветами в условиях плохого внешнего освещения. Данный режим работает как с широкоугольный датчиком, так и со сверхширокоугольным. MariSilicon X позволяет Oppo Fins X5 Pro захватывать HDR-видео со скоростью 20 бит на канал, что соответствует динамическому диапазону 120 дБ.

Основная камера выделяется наличием функции Hasselblad Natural Color Calibration для повышения точности цветопередачи и уменьшения хроматической абберации. Специалисты Hasselblad также разработали целый ряд фильтров для калибровки и настройки цветов.

Широкоугольная камера Oppo Find X5 Pro обладает 5-осевой системой оптической стабилизации изображения, которая совмещает в себе традиционную OIS и технологию сдвига матрицы. Декларируется корректировка дрожания рук до 3º и тряска рук нивелируется как при съемке видео, так и при создании фото.

Селфи-камера представлена датчиком Sony IMX709 с субпикселями RGBW. Белый субпиксель позволяет сенсору захватывать на 60% больше света, но обработка данных RGBW сложна, поэтому эта задача делегируется чипу MariSilicon. Кроме того, камера по умолчанию использует угол обзора 80°, но автоматически переключается на 90° при обнаружении группового селфи.

Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition получил тот же набор характеристик, что и обычная «прошка» за исключением чипсета. Это первый в мире смартфон предлагающий новейший 4-нанометровый чип Dimensity 9000.

Базовая версия серии Oppo Find X5 предлагает 6,55-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, платформу Snapdragon 888, фронтальную камеру на 32 Мп (Sony IMX615) и операционную систему Android 12 с надстройкой ColorOS 12.1. Как и старшая версия тут предложили нейронный блок MariSilicon X и алгоритмы обработки фото Hasselblad. Основная камера аналогична той что предлагает Oppo Find X5 Pro, но при этом лишена 5-осевой стабилизации изображения.

Емкость аккумулятора Oppo Find X5 составила 4800 мАч, мощность проводной зарядки 80 Вт и беспроводной 30 Вт. Есть и система жидкостного охлаждения, но при этом не предложили защиту от воды.

Продажи Oppo Find X5 в Китае стартуют 3 марта и на выбор предложат три модификации: 8/128 Гб — $632, 8/256 Гб — $695 и 12/256 Гб — $758. До Европы смартфон доберется 14 марта и версию с 8/256 Гб памяти будут предлагать за 1000 евро.

Oppo Find X5 Pro в своей младшей версии предлагает 8/256 Гб и оценили его в $948. Две старшие модификации обладают 12/256 Гб и 12/512 Гб памяти и просят за них $995 и $1075 соответственно. На европейский рынок флагман придет с 12/256 Гб памяти и ценник на него составит 1300 евро. Старт продаж Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition запланирован на 18 марта, и он будет доступен только в версии с 12/256 Гб памяти по цене $917.

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Источник: toutiao