Oppo Find X5 Pro: пресс-изображения и характеристики

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Ультимативный флагман без слабых мест

Сейчас на рынке царит тишина и покой, но уже скоро рынок превратиться в арену нешуточных боевых действий. Реальная драка обещает развязаться в марте, когда на прилавках магазинов появятся флагманы, анонс которых пройдет в феврале. Веской угрозой, прежде всего, сбережениям пользователей будет представлять серия Oppo Find X5.

Мобильные кудесники от Oppo должны представить Find X5 и его Pro-версию. Сегодня авторитетное издание Winfuture опубликовало изображения и характеристики Oppo Find X5 Pro. Доверять этому источнику можно, велика вероятность, что «прошка» будет именно такой. Сообщается, что Oppo Find X5 Pro предложит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Это 10-битная панель с технологией LTPO и разрешением 3216х1440 пикселей. Защищает ее стекло Gorilla Glass Victus.

Аппаратной основой Oppo Find X5 Pro станет чипсет Snapdragon 8 Gen 1. Предложат дисплейный сканер отпечатков пальцев, 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, флеш-память UFS 3.1 на 256 Гб, стереодинамики, защиту от воды IP68, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой и предложат беспроводную зарядку.

Oppo Find X5 Pro оснастили модулем NFC, поддержкой 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Разрешение фронтальной камеры составило 32-мегапикселя (Sony IMX705, f/2.4) и основная камера предложит три сенсора: 50 Мп (Sony IMX766, 1/1,56 дюйма, f/1.7) + 50 Мп (Sony IMX766, ультраширик, 1/1,56", f/2.2) + 13 Мп (телеобъектив, Sa,sung S5K3M5, f/2.4, 5-кратный гибридный зум, 20-кратный цифровой).

Смартфон предложит фирменный нейронный блок MariSilicon X и в камере будут использоваться алгоритмы от Hasselblad. Работать смартфон станет под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Габариты корпуса составят 163,7х73,9х8,5 мм при весе 218 грамм.

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Источник: winfuture