OPPO Find X6 Pro: вот каким мог быть OnePlus 11 Pro

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OPPO Find X6 Pro имеет все то, что не получил OnePlus 11

Корпорация BBK по совокупным продажам является лидером мобильного рынка. Но для достижения такого положения было создано много брендов для выполнения разных задач. Это нормальная практика для современного бизнеса и при росте рынка в целом она позволяет занимать новые ниши и увеличивать объем продаж.

Но экономическая ситуация изменилась и мобильный рынок впервые за долгое время стал уменьшаться. В таких условиях стала гораздо больше ощущаться внутренняя конкуренция между суббрендами и начались подковерные войны. Если до этого суббрендами давали почти полную свободу действий, то теперь материнская компания проводит более жесткое регулирование политики выпуска новых продуктов.

Неофициально считается, что именно это стало причиной отсутствия в этом году по настоящему флагманской модели OnePlus 11 Pro, она бы мешала продажам премиумных моделей от VIVO и OPPO. Одна из таких моделей в скором времени будет представлена в Китае и нам стали известны ее характеристики и внешность, встречаем OPPO Find X6 Pro:

Технические характеристики:

6,8" (3168×1440p) разрешение 2K Samsung E6 изогнутый OLED LTPO 4.0 дисплей

1,07 миллиарда цветов и поддержка Dolby Vision

Переменная частота обновления 1~120 Гц

Первый в мире смартфон с пиковой яркостью 2500 нит

Snapdragon 8Gen2 SoC

8/12 ГБ оперативной памяти с памятью 128/256/512 ГБ

50 МП основная (IMX 989, OIS) + 50 МП UltraWide (IMX 890) + 50 МП телефото (IMX 890, 3-кратное оптическое увеличение)

Фронтальная камера 32 Мп

Аккумулятор 5000mAh

Проводная быстрая зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная мощность 50 Вт

Устойчивость к воде и пыли по стандарту IP 68

Настройки Hasselblad и marisilicon X 2

ИК-излучатель, линейный вибромотор оси x и двойные симметричные динамики.

Цвета: Desert Silver Moon (кожа + стекло) Feiquin green и Cloud Black (только стекло)

Мы можем увидеть, что это бескомпромиссное решение с беспроводной зарядкой, сертифицированной влагозащитой, топовым дисплеем и материалами корпуса.

Таким мог стать OnePlus 11 Pro, а может еще и станет, если материнская компания передумает и даст волю инженерам бренда показать все на что они способны. Такой аппарат точно смог бы снять все вопросы по поводу того покупать флагман нынешний, или прошлогодний OnePlus 10 Pro.

Запуск OPPO Find X6 Pro планируется 21 марта в Китае и, по предварительным данным, станет эксклюзивом для внутреннего рынка. Пишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы OnePlus в этом году все же выпустила полноценный флагман?

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Источник: techleakszone