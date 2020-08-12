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Oppo хочет заменить Wi-Fi на технологию Li-Fi

12.08.2020 813 3

В обозримом будущем Oppo может внедрить новый стандарт беспроводной связи, как альтернативу Wi-Fi. Речь идет о Li-Fi — это технология (Light Fidelity), где передача данных будет происходить с использованием светового сигнала и светодиодных ламп, а не радиоволн.

 

Oppo хочет заменить Wi-Fi на технологию Li-Fi – фото 1

 

Компания Oppo подала патентную заявку на смартфон, оснащенный модулем связи Li-Fi. Патентная документация демонстрирует мобильник, на тыльной стороне которого и в выдвижном блоке на верхней грани встроены микрочипы. Именно они отвечают за преобразование амплитуды света в электрический сигнал. Есть возможность регулировать скорость работы светодиодной системы Li-Fi, а передавать данные можно в обоих направлениях. При необходимости линии связи можно регулировать по времени, длине и оптическим признакам.

 

Oppo хочет заменить Wi-Fi на технологию Li-Fi – фото 2

 

В числе преимуществ технологии Li-Fi над Wi-Fi называют высокую скорость обмена данными. Так, по информации одних компаний она может составлять до 250 Мбит/с, а по другим — до 10 Гбит/с. Еще одно важное достоинство — отсутствие перегрузки, а также благодаря использованию светодиодного освещения, есть возможность использовать технологию там, где Wi-Fi не разрешен или не рекомендован. В числе преимуществ Li-Fi также называют энергоэффективность, безопасность и конфиденциальность.

 

Oppo хочет заменить Wi-Fi на технологию Li-Fi – фото 3

 

Но у этой технологии есть серьезный недостаток — дальность действия не более 10 метров. Для сравнения у Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц — до 46 м. 

 

Источник: letsgodigital

 

Oppo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Yunker Zorge 0
Ламповый смартфон, как мой телевизор "Рекорд" в детстве
12.08.2020 23:44
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Cool Dude 0
а нахуя?
12.08.2020 23:11
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Алексей Тимченко (Enigmo23rus) 0
получается теперь, когда в туалете кто-то выключил, пропадет не только свет но и Li-Fi? Ужасссс
12.08.2020 23:11
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Oppo хочет заменить Wi-Fi на технологию Li-Fi