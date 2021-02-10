Oppo Pad: пресс-изображения и дата анонса
Осталось, чтобы ценник предложили адекватный
Основную кассу Oppo делают смартфоны, но вскоре компания попытается зарабатывать на продаже планшета. Она готовится представить Oppo Pad, который должен стать своего рода компаньоном с большим дисплеем, способным выполнять те задачи, где можно обойтись без клавиатуры и мыши. Анонс его назначен на 24 февраля, пройдет в один день с премьерой флагманской серии Oppo Find X5.
Компания не только объявила дату презентации планшета, но и опубликовала тизер, демонстрирующий его дизайн. На передней панели установили дисплей с достаточно тонкими рамками, а на тыльной стороне предложили одиночную камеру со светодиодной вспышкой и по центру красуется логотип Oppo. На нижней грани веден порт USB Type-C, парочка динамиков и микрофон.
Известно, что Oppo Pad должен предложить 120-герцовый дисплей диагональю 11 дюймов, поддержку стилуса, аппаратную платформу Snapdragon 870, 6 Гб оперативки LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1 на 256 Гб. Емкость аккумулятора составит 8360 мАч, и акустическая система должна быть представлена четырьмя стереодинамиками.
Обещают поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт и операционную систему Android 12. Доступен Oppo Pad будет в черном и сиреневом цветах. Ожидается, что ценник на планшет будет до $400, чтобы навязать конкурентную борьбу Xiaomi Pad 5.
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Источник: sparronews
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