Oppo Pad: пресс-изображения и дата анонса

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Осталось, чтобы ценник предложили адекватный

Основную кассу Oppo делают смартфоны, но вскоре компания попытается зарабатывать на продаже планшета. Она готовится представить Oppo Pad, который должен стать своего рода компаньоном с большим дисплеем, способным выполнять те задачи, где можно обойтись без клавиатуры и мыши. Анонс его назначен на 24 февраля, пройдет в один день с премьерой флагманской серии Oppo Find X5.

Компания не только объявила дату презентации планшета, но и опубликовала тизер, демонстрирующий его дизайн. На передней панели установили дисплей с достаточно тонкими рамками, а на тыльной стороне предложили одиночную камеру со светодиодной вспышкой и по центру красуется логотип Oppo. На нижней грани веден порт USB Type-C, парочка динамиков и микрофон.

Известно, что Oppo Pad должен предложить 120-герцовый дисплей диагональю 11 дюймов, поддержку стилуса, аппаратную платформу Snapdragon 870, 6 Гб оперативки LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1 на 256 Гб. Емкость аккумулятора составит 8360 мАч, и акустическая система должна быть представлена четырьмя стереодинамиками.

Обещают поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт и операционную систему Android 12. Доступен Oppo Pad будет в черном и сиреневом цветах. Ожидается, что ценник на планшет будет до $400, чтобы навязать конкурентную борьбу Xiaomi Pad 5.

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Источник: sparronews