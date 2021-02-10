Oppo Find X5, Find X5 Pro и Find X5 Lite: характеристики на промо-изображениях

259

Базовая версия предложит Snapdragon 888. А что с Dimensity 9000?

В числе дебютантов февраля значится серия Oppo Find X5, анонс которой устроят 24 февраля. Недостатка в информации о том, какими будут новинки нет. Сама компания не стала утаивать до презентации дизайн и ряд характеристик устройств. Но сегодня случилась, пожалуй, самая масштабная утечка — в сеть слили промо-материалы, посвященные серии Oppo Find X5.

Они подтверждают, что нас ждет анонс трех смартфонов. Центральной моделью линейки станет Oppo Find X5. Это будет аппарат с 6,55-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 888, 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной.

Емкость аккумулятора составит 4800 мАч и предложат быструю зарядку мощностью 80 Вт. В активе Oppo Find X5 будет дисплейный сканер отпечатков пальцев, беспроводная зарядка на 30 Вт, защита от брызг IP54, фронталка разрешением 32 Мп и тройная тыльная камера 50 Мп + 50 Мп + 13 Мп. Работать смартфон будет под управлением Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1.

Oppo Find X5 Pro уже будет щеголять 6,7-дюймовой AMOLED‑панелью разрешением 3216х1440 точек, чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, 12 Гб оперативки и аккумулятором на 5000 мАч. Мощность беспроводной зарядки увеличили до 50 Вт и предложат защиту от воды IP68. Все прочие характеристики идентичны базовой версии.

Самой младшей моделью серии станет Oppo Find X5 Lite на базе Dimensity 900. Она предложит 8 Гб оперативки, 256 Гб постоянной памяти, 6,43-дюймовый AMOLED-экран разрешением 2400х1080 пикселей и батарейку емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. В арсенале новинки будет селфи-модуль на 32 Мп, наэкранный дактилоскопический датчик и тройная тыльная камера 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.



Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: twitter