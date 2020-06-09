Oppo подтвердила свои амбиции стать чипмейкером

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Следуя заветам и стратегии Huawei, компания Oppo всерьез рассчитывает наладить выпуск собственных процессоров. Сейчас она наращивает технический и кадровый потенциал. Сегодня президент Oppo Лю Бо подтвердил, что компания ориентирована на создание фирменных чипов. Он заявил, что «мы должны заняться технологией микросхем и сделать эту технологию главной движущей силой своего будущего роста».





На помощь придут партнеры





Это впервые, когда глава компании подтвердил стремление Oppo создавать чипы. Кроме того, он заявил о том, что они начнут работать с ключевыми поставщиками для разработки фирменных мобильных процессоров. Кто конкретно поможет компании в создании аппаратных платформ, он озвучивать не стал.









Самый ценный капитал — люди





Напомним, что в последнее время Oppo особенно активизировалась по привлечению кадров, способных наладить разработку процессоров. Известно, что у руля проекта станут бывшие сотрудники MediaTek, а «мозгом» — инженеры UNISOC. Кроме того, рассчитывает Oppo на то, что ей удастся переманить в свои ряды специалистов HiSilicon и Qualcomm.





Желание создавать фирменные системы на чипы у Oppo возникло не сегодня. Еще в прошлом году она начала свой путь в направлении разработки мобильных процессоров. В пользу этого высказывались инсайдеры и активный прием сотрудников, которые могли бы заняться созданием полупроводниковой продукции.

Источник: gizmochina







