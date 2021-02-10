Oppo представит еще один складной смартфон. На этот раз «раскладушку»

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Он может оказаться одним из доступных аппаратов в таком форм-факторе в Китае

В конце 2020 года был показан раздвижной Oppo Find X, который можно именовать смартфоном-рулоном или свитком. Это был концепт и изначально было понятно, что он не предназначен для коммерческой реализации. Он стал демо-версией и демонстрацией «смотрите как умеем». В конце прошлого года дело дошло до выхода коммерческой версии складного смартфона Oppo Find N.

Во время анонса компания заявила, что на его создание у нее ушло почти пять лет. В итоге на свет появился этакий «фолдподобный» аппарат, но компактнее и приземистее. Отзывы о Oppo Find N достаточно положительные и он стал тем устройством, которое привлекло внимание и позволило компании выделиться. На этом эксперименты компании со складными смартфонами не завершатся.

Известный сетевой информатор Digital Chat Station на своей странице в Weibo сообщил, что следующий складной аппарат Oppo получит форм-фактор раскладушки по типу Galaxy Z Flip. По его информации, построен гаджет будет на чипе Snapdragon 8 Gen 1+ и цена на него может составить около $1060. Такой ценник позволит новинке конкурировать с Huawei P50 Pocket, который в Китае предлагают за $1360.

Как может именоваться новинка Oppo и когда компания намерена ее представить, информации нет.

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Источник: sohu