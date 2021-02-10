Oppo Reno8 SE vs OnePlus Nord 2T: найди отличия

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Мы можем стать свидетелями очередного клонирования однотипных устройств

Oppo готовится представить очередное обновление серии Reno, которое станет восьмым по счету. Именно в рамках линейки Oppo Reno8 появится первая модель с чипсетом Snapdragon 7 Gen 1. Среди новинок место найдется Oppo Reno8 SE и сегодня в сеть слили характеристики смартфона.

Сообщается, что Oppo Reno8 SE удостоится 6,43-дюймового OLED-экрана с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, чипсета Dimensity 1300, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 128/256 Гб, которую можно будет расширить за счет карт microSD.

Работать Oppo Reno8 SE должен под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой ColorOS 12. Питать аппарат станет аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Приписывают гаджету фронталку на 32-мегапикселя и тройную тыльную камеру 50 Мп (Sony IMX766) + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп.

Если эти сведения верны, то Oppo Reno8 SE станет лишь переименованной версией OnePlus Nord 2T с менее мощной проводной зарядкой и другим ПО. Печально, что вместо создания самодостаточных аппаратов компании скатились до конвейера, а OnePlus все стремительнее теряет идентичность, превращаясь в бледную тень Oppo.

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Источник: gizmochina