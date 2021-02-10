OnePlus Nord 2T появился в каталоге AliExpress: характеристики и цена

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Продавец собрал воедино все слухи о новинке и создал страничку с ней

Не секрет, что OnePlus пытается закрепиться в среднем сегменте и расширяет портфолио устройств. На очереди анонс OnePlus Nord 2T, который станет прокаченной версией предшественника, где главное изменение коснется аппаратной платформы. Не так давно смартфон получил сертификат тайваньского регулятора NBTC, а теперь он был замечен в каталоге онлайн-площадки AliExpress.

По данным продавца, OnePlus Nord 2T предложит новейший 8-ядерный процессор Dimensity 1300 и есть вероятность, что он станет первым устройством на рынке с этим чипом. В активе гаджета будет AMOLED-панель диагональю 6,43 дюйма с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой.

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OnePlus Nord 2T приписывают 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, селфи-модуль Sony IMX615 на 32-мегапикселя и тройную тыльную камеру 50 Мп (Sony IMX766, OIS) + 8 Мп (сверширик) + 2 Мп (монохромная). Поставляться смартфон будет с предустановленной операционной системой Android 12 с оболочкой OxygenOS 12.1. Продавать же OnePlus Nord 2T планируют по $399.

Велика вероятность, что по части характеристик продавец не промахнулся и именно таким и будет OnePlus Nord 2T. Что касается цены, то лучше дождаться презентации, ценник от AliExpress взят ориентировочный с оглядкой на стоимость предшественника.

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Источник: gsmarena