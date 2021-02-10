Опрос: важна ли для вас беспроводная зарядка в смартфоне

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Возможность заряжать смартфоны без проводов появилась достаточно давно. Правда, далеко не все компании активно внедряют эту фичу в своих устройствах. Но за беспроводной зарядкой будущее и производители мобильных устройств уже подумывают о создании гаджетов без портов и разъемов, заряжать которые можно исключительно по беспроводу.

Действительно ли беспроводная зарядка хороша и удобна, и переход на нее обязателен? Или это просто очередной маркетинговый ход, направленный на получение дополнительной прибыли и вы не готовы платить за эту функцию? Насколько правы мы, когда к числу недостатков флагманов причисляем отсутствие беспроводной зарядки?

Все эти вопросы стали лейтмотивом для того, чтобы провести на нашем Telegram-канале опрос. Мы попросили вас высказаться на тему: хотели ли бы вы, чтобы в вашем смартфоне была беспроводная зарядка и насколько она важна для вас? Итоги народного волеизъявления показали, что большинство из вас спокойно переживут отсутствие этой функции в аппарате. Так, 47% респондентов приветствуют наличие этой функции, но ее присутствие не принципиально. Еще 26% плевать хотели на нее и только 27% высказались в пользу того, что беспроводная зарядка должна быть в смартфоне, функция полезная.

Большинство скептиков сошлись во мнении, что на данный момент беспроводная зарядка бесполезная фича из-за низкой скорости зарядки, предпочтительнее использовать быструю проводную. А еще пеняли на то, что смарфтон нагревается сильнее, если заряжать его по беспроводу.

Бесспорно, технология беспроводной зарядки работает еще не на 100%. Но есть потенциал для улучшения: увеличение зоны действия и мощности. При должном внимании и развитии, уже через несколько лет беспроводная зарядка станет неотъемлемым атрибутом даже бюджетных мобильников. Возможно, со временем и скептики поверят в то, что эта технология важна, полезна и нужна.

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