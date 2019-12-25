Опубликовано фото передней панели Huawei P40 Pro

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Новое поколение флагманов Huawei P40 ждем в конце марта. Чем ближе дата анонса, тем больше информации будет всплывать о грядущих новинках. А сегодня нам предлагают взглянуть на фото, на котором якобы запечатлена переднее закаленное стекло Huawei P40 Pro.





Этот снимок позволяет оценить тот результат, которого достигла компания в борьбе за уменьшение рамок по периметру дисплея. Надо отдать должное ей — толщина отступов сведена до минимума и ненавистного многими подбородка тут нет.





По той информации, что ранее мелькала в сети Huawei P40 должен получить OLED-матрицу, чипсет Kirin 990, дисплейный сканер отпечатков пальцев, многомодульную тыльную камеру в форме прямоугольной площадки, аккумулятор емкостью не менее 4000 мАч и операционную систему Android 10 без сервисов от Google. Среди спорных модных решений — отказ от 3,5 мм аудиоразъема.





Одновременно с базовой версией компания представит Huawei P40 Pro, который должен отличаться от младшего собрата наличием изогнутой OLED-панели с кадровой частой 120 Гц, более продвинутой основной камерой, более емким аккумулятором и можно надеяться на более мощную быструю зарядку.





Источник: toutiao.com







