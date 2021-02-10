Опыт эксплуатации Poco F3. Про косяки, баги и все такое

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Давненько у нас не было роликов, посвященных достаточно длительному опыту эксплуатации того или иного смартфона. То времени не было, то не копилось достаточно эмоций. Но сейчас эти два фактора совпали, особенно по части эмоциональной составляющей и очень хочется рассказать о Poco F3. Модель стала очень популярной и нам есть о чем поговорить. А, возможно, даже предостеречь.

Poco F3 в очередной раз подтверждает «что халявы не бывает», за невысоким ценником обязательно скрываются какие-то удешевления или упрощения, которые способны подпортить жизнь. В разряд изрядно раздражающих факторов попали датчики приближения и освещенности. С оглядкой на то, как они работают, возникает основная мысль, что Xiaomi по-прежнему халатно относится к мелочам, она не считает нужным обращать внимание на какие-то, возможно, не самые важные на первый взгляд функции и работает по принципу «и так сойдет».

Главная вотчина в Poco F3, где далеко не все прекрасно — софт. Это вещь, за которую компании должно быть стыдно. Xiaomi наплевательски относится к программному обеспечению и уже стало нормой, когда обновление «ломает» или приводит к сбою в работе тех функций, которые работали слаженно. Впечатление от смартфона изрядно портится от его программной составляющей: с багами и косяками.

Другой неприятный момент — автономность Poco F3. И здесь компания умудрилась кривыми ручонками разработчиков изрядно напакостить. С приходом MIUI 12.5 автономность урезали почти на треть. И это катастрофический показатель. Какие еще вопросы есть к Poco F3 и можно ли его рекомендовать к покупке — на видео.