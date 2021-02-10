Вот и первые рендеры OnePlus Pad
26.01.2023 297 0
Получили новые подробности об OnePlus Pad
Недавно мы публиковали новость о предстоящем анонсе первого планшета от OnePlus. Прошло всего несколько часов, а у нас уже есть более подробная информация о новинке, которой я спешу с вами поделиться.
Известный инсайдер OnLeaks поделился рендерами дизайна вкладки OnePlus со спецификациями перед ее официальным запуском. Вот первый взгляд на дизайн, характеристики и другие детали OnePlus Pad .
На передней панели будет 11,6-дюймовый экран с достаточно тонкими рамками вокруг него. Планшет имеет цельнометаллический корпус. Фронтальная камера расположена по правому краю, что позволяет использовать устройство для видеовызовов в горизонтальном режиме. Также есть доказательство наличия зеленоватого цвета планшета.
Источник: mysmartprice
Дата публикации: 26.01.2023
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