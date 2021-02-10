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Вот и первые рендеры OnePlus Pad

26.01.2023 297 0

Получили новые подробности об OnePlus Pad

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Недавно мы публиковали новость о предстоящем анонсе первого планшета от OnePlus. Прошло всего несколько часов, а у нас уже есть более подробная информация о новинке, которой я спешу с вами поделиться.

Известный инсайдер OnLeaks поделился рендерами дизайна вкладки OnePlus со спецификациями перед ее официальным запуском. Вот первый взгляд на дизайн, характеристики и другие детали OnePlus Pad .


На передней панели будет 11,6-дюймовый экран с достаточно тонкими рамками вокруг него. Планшет имеет цельнометаллический корпус. Фронтальная камера расположена по правому краю, что позволяет использовать устройство для видеовызовов в горизонтальном режиме. Также есть доказательство наличия зеленоватого цвета планшета.

 

one_plus_pad_5

 

Источник: mysmartprice


OnePlus Pad
Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 26.01.2023

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Вот и первые рендеры OnePlus Pad