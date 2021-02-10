Как разблокировать Mi Unlock

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Рассмотрим все возможные ошибки в Mi Unlock во время разблокировки загрузчика Xiaomi

В одном из предыдущих материалов мы говорили с вами о том, как быстро и прочно Xiaomi захватили интерес любителей перепрошивок и различного программного моддинга своих устройств. Действительно именно Xiaomi были одним из первых производителей смартфонов, которые давали относительно простой способ разблокировать загрузчик и «накатить» любое желаемое ПО.

Более того, кроме облегчения процедуры разблокировки загрузчика на уровне смартфона, Xiaomi также здорово помогли фанатам, сделав специальную программу для ПК под названием Mi Unlock. Приложение имеет крайне простой интерфейс, в котором разберется даже ребенок, да и производитель не забывает «собирать» регулярные обновления, увеличивая стабильность его работы.

Однако, как мы с вами знаем, от багов не застрахована ни одна программа, и Mi Unlock не является исключением. В Сети гуляет немало количество запросов, что делать про той или иной ошибке, которую пользователь может получить при попытке разблокировки загрузчика. Мы собрали для вас список из самых популярных проблем и расскажем, как решать ошибки в Mi Unlock Tool на Xiaomi.

Почему программа выдает ошибку при разблокировке загрузчика?

На самом деле, причин появления ошибок, как и количество самих ошибок, бесконечное множество, но из этого списка можно выделить самые часто встречаемые проблемы.

Самым главным фактором появления ошибок при разблокировке в Mi Flash Unlock можно уверенно назвать не истекший срок ожидания возможности продолжать действия по этой самой разблокировке. Дело в том, что пользователи начального уровня могут не разобраться в вопросе и начать процесс разблокировки сразу после привязывания Mi-аккаунта к смартфону – к сожалению, так не работает. Нужно ждать.

Также часто пользователи забывают, что новое устройство Xiaomi можно разблокировать только через 30 дней после предыдущей разблокировки – тоже нужно подождать.

Не стоит забывать о том, что процесс разблокировки должен начинаться с привязывания Mi-аккаунта к Mi Unlock Tool, а это можно сделать только с помощью мобильного интернета.

Очень важно использовать самые последние версии ПО – это касается как прошивки на смартфоне, так и Mi Unlock. Не поленитесь перед разблокировкой проверить свежесть программного обеспечения.

И не забываем полностью заполнять данные вашего Mi-аккаунта – многие пользователи сообщают, что процесс разблокировки смартфона начался, когда они заполнили все данные в своей учетной записи и добавили фото аккаунта.

Решаем самые частые проблемы

Стоит отметить, что все представленные ниже проблемы не являются критичными и решить их, на самом деле, очень просто. За такое стечение обстоятельств благодарим разработчиков Mi Unlock, а также умельцев, которые не ленятся выкладывать свои решения проблем на тематические форумы.

Couldn’t unlock the device

Возможно, самой общей и часто встречаемой проблемой является ошибка под прямолинейным названием «Couldn’t unlock the device» (Невозможно разблокировать устройство). Для ее решения вам необходимо воспользоваться VPN-сервисом на вашем ПК – устанавливаете любой доступный клиент и выбираете китайский регион. После этого проблема должна уйти.

Unknown error 1 (Неизвестная ошибка)

А вот самой «противной» точно можно назвать ошибку с неизвестным происхождением. К сожалению, фраза «Unknown error 1» означает только одно: придется перепробовать все возможные варианты решения проблем. Обновите все, что можно обновить, перезагрузите смартфон и ПК. Также стоит просто немного подождать – возможно, проблема исходит из ошибок н стороне серверов Xiaomi.

Ошибка 20086

Очень схожа с «Неизвестной ошибкой». Также повторите все общие действия по решению проблем.

Current account is not bound to this device

Здесь все просто – не забудьте просто привязать ваш Mi-аккаунт к смартфону в разделе «Статус Mi Unlock».

Ошибка, при которой процесс разблокировки останавливается на 50%

Чтобы данная ошибка не появлялась, вам обязательно необходимо установить все необходимые для разблокировки драйвера, а именно: драйвера adb и fastboot.

Ошибка сети (Network error)

Если программа выдает ошибку Сети, то решением будет использование другого источника подключения к Сети, либо VPN-сервиса. Также имеет смысл просто подождать хотя бы полчаса – возможно, проблема появилась на стороне серверов Xiaomi.

Ошибка 501

Данная ошибка означает, что вам необходимо обновить версию Mi Unlock. Также попробуйте подключить смартфон через порт USB 2.0.

Ошибка 10000

При появлении данной ошибки стоит проверить, установлена ли в вашем устройстве та же самая сим-карта, которую вы привязывали к Mi-аккаунту. Если все установлено корректно, то просто выйдите и снова зайдите в ваш Mi-аккаунт через несколько минут.

Ошибка 20091

Данная фраза появляется в случае, если ваш аккаунт привязан к другому устройству. Просто отвяжите его от него и привяжите к смартфону, который пытаетесь разблокировать.

Ошибка 86012 и ошибка «Your device isn’t supported by Mi Unlock»

Данные ошибки очень похожи по решению – вам необходимо установить на ваш смартфон глобальную стабильную версию прошивки. Связано это с тем, что Mi Unlock не воспринимает кастомные или так называемые «вьетнамские» прошивки, и работает только на «стабилке».

Error 90000

«Ошибку 90000» можно увидеть в случае, когда на одном ПК было в короткий период разблокировано более 5 устройств. Решение не самое надежное – попробуйте установить локализированную версию Mi Unlock. Обычно в переведенные версии программы от Xiaomi уже встроен фикс данной ошибки. Проблема в том, что не всегда данный способ работает.

«Binding time is too short, Less than 72 hours»

В данном случае просто дождитесь окончание проверок, а именно 3 суток. После ожидания можно пробовать снова разблокировать устройство.

Как мы уже сказали, сегодня мы подготовили список лишь самых популярных ошибок. Поэтому если вы не нашли решения вашей проблемы, то не переживайте – будьте уверены, что умельцы в скором времени узнают, как обойти свежие баги Mi Unlock.