Последняя партия Realme GT Neo 3 – успей приобрести легенду за 14 000!

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Легендарный смартфон

Друзья, в нашем магазине осталась последняя партия смартфонов от поставщика realme GT Neo 3 12/256 Гб, которую мы предлагаем по суперцене – всего 14 000 грн вместо 18 000 грн!

Это мощный флагман с 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED 120 Гц, процессором Dimensity 8100, камерой Sony IMX766 50 Мп и быстрой зарядкой 80 Вт. Такой сенсор камеры установлен в Galaxy S23, OnePlus 10 Pro, так что с камерой проблем точно не будет

Realme GT Neo 3 уже получил обновление до Android 14 и realme UI 5.0 – смартфон с глобальной прошивкой, поэтому и софтвейрно он максимально актуален. Есть поддержка Google Pay и обновление по воздуху.

Это лучшее предложение, которое мы можем предложить на этот смартфон! Советуем поспешить – количество ограничено. Также предлагаем взять качественную защитную пленку от 290 грн. и надежно защитить дисплей.

Realme GT Neo 3 - от 14 000 грн





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