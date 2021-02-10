24

Отложенный релиз OnePlus Open: Изменение партнера может принести улучшение

По сообщениям источников утечек, первый сложный смартфон OnePlus Open ожидается к релизу в конце месяца. Однако ситуация изменилась, и релиз был задержан из-за неожиданных решений компании. Известный информатор, по имени Max J. сообщил, что OnePlus решила изменить ключевого партнера поставщика дисплеев: китайская BOE больше не будет поставлять дисплеи для OnePlus Open, компания обратилась к Samsung.

Причины такого решения не объясняются, и OnePlus пока молчит о предстоящем релизе. Некоторые полагают, что задержка может быть небольшой и даже принести улучшение конечного продукта, так как Samsung славится своими передовыми технологиями дисплеев. Ожидается, что новый смартфон будет обладать невероятными функциями и возможностями, которые позволят ему выделиться на фоне других сложных устройств на рынке. Но что происходит сейчас? Сейчас OnePlus сосредоточена на выпуске смартфона Ace 2 Pro, который запланирован на август. На уровне официальных заявлений нет подтверждения и комментариев по поводу решения смены поставщика дисплеев и новых сроков релиза.

Остается дождаться новых обновлений OnePlus и увидеть, какие изменения и улучшения принесет эта задержка для ожидаемого смартфона OnePlus Open. Все глаза теперь устремлены на август, когда компания обещает представить новый смартфон Ace 2 Pro и, возможно, поделиться свежими новостями об OnePlus Open. Любители бренда держат взгляд на последних разработках, ожидая удивительных технологических изысканий и сюрпризов от этой инновационной компании.

Дополнительно: Xiaomi Pad 6 Max будет огромным и сильным. Анонс состоится в скором времени

Источник: twitter