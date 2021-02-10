Падение Facebook, Instagram и WhatsApp: акт второй

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Сбои в работе сервисов, принадлежащих Facebook, становятся нормой

Начало этой недели ознаменовалось масштабным сбоем в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Итогом падения популярных соцсетей стал обвал акций компании и отток пользователей на другие платформы. Так, Павел Дуров похвастался тем, что глобальный сбой в работе конкурирующих сетей привел к тому, что аудитория Telegram увеличилась на 70 млн пользователей.

Падение сервисов, принадлежащих Facebook, продлилось более шести часов, по истечении которых их работу удалось восстановить. Увы, ненадолго. Вчера Facebook, Instagram и WhatsApp вновь упали. Как сообщает ресурс Downdetector, поток жалоб на сбои в работе социальных сетей начал расти в геометрической прогрессии после 21:15. Большинство жалоб было на проблемы в работе Instagram. Пользователи отмечали возникшие сложности с авторизацией, невозможность оставлять комментарии, ставить лайки, отправлять сообщения, публиковать фото и видео.

Сбой в работе социальных сетей отмечали жители таких стран как Германия, Франция, Нидерланды, Канады, США, Великобритании, России и прочих регионов. На данный момент проблемы решены, социальные сети вернулись к своей обычной работе. Что на этот раз привело к падению Facebook, Instagram и WhatsApp, не сообщается. Ждем официального комментария компании.

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Источник: downdetector