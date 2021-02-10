Facebook, Instagram, Facebook и Twitter сломались: произошел массовый сбой

1635

Сегодня вечером «сломались» целый ряд популярных социальных сетей. Масштабный сбой вывел из строя Instagram, Facebook, Twitter и мессенджер WhatsApp. Как сообщает портал Downdetector, пользователи не могут получить доступ как к настольным версиям приложений, так и к мобильным.

Что спровоцировало «падение» социальных сетей, неизвестно. На данном этапе есть лишь основания говорить, что сбой носит массовый характер и проблемы в работе социальных сетей наблюдаются у жителей различных стран, включая Украину, США, Германию, Францию и Россию.

На своей странице в Twitter компания Facebook сообщила, что знает о проблеме и работает над тем, чтобы все исправить в короткий срок и приложения вернулись к своей нормальной работе. А также ждем, чтобы последовало объяснение, что спровоцировало глобальную аварию социальных сетей.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿