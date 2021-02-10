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Первые сведения о Samsung Galaxy Ring после события Unpacked

23.01.2024 133 0

Крутое устройство от samsung

Samsung продемонстрировала свое первое умное кольцо - Galaxy Ring на мероприятии Unpacked. Но мы не получили много информации о гаджете, поскольку Samsung показала лишь яркий ролик с кольцом с несколькими видимыми сенсорами внутри.

greengart

К счастью, последние сообщения дают больше информации. Аналитик Ави Грингарт утверждает, что имел практический опыт работы с Galaxy Ring во время мероприятия Samsung Unpacked 2024.

По словам Грингарта, кольцо "уморительно легкое" и доступно в трех цветах и в 13 размерах. Ожидается, что Samsung запустит его в продажу позже в этом году, хотя более точные сроки не разглашаются. Спекуляции указывают на возможную презентацию на мероприятии Unpacked во второй половине этого года.

Хотя подробностей пока немного, ожидается, что Galaxy Ring будет включать в себя такие функции, как мониторинг сердечного ритма/SpO2, отслеживание сна и тренировок. Он также, вероятно, будет синхронизировать данные с приложением Samsung Health. Samsung может позиционировать Galaxy Ring как аксессуар для Galaxy Watch, обеспечивающий более продвинутое и точное отслеживание состояния здоровья.

Galaxy ring

Кроме того, он может подражать модели недавно представленного Helio Ring от Amazfit: умное кольцо, которое может функционировать как отдельный трекер или сочетаться с существующими смарт-часами.

Не только Amazfit представил свой Helio Ring на выставке CES 2024, но и финская компания Oura, лидер на этом нишевом рынке, готовится к запуску четвертого поколения своих умных колечков.

Источник: theverge

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 23.01.2024
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Первые сведения о Samsung Galaxy Ring после события Unpacked