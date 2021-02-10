PayPal в Украине: как открыть счет и привязать карту

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PayPal — крупнейшая в мире электронная платёжная система. Если у вас есть аккаунт с «привязанной» к нему банковской картой, то перед вами открыты двери практически всех интернет-магазинов. Недавно стало известно, что клиенты и пользователи различных устройств в Украине смогут полноценно работать с этой платежной системой.

Этот сервис функционирует в 202 странах мира и позволяет выводить деньги в 56 валютах и хранить остатки 25 валют. Он помогает максимально безопасно и проводить мультивалютные вклады. Если вы заинтересованы в услугах сервиса, то вот вам инструкция как это сделать.

Регистрация в PayPal

Изначально необходимо перейти на сайт системы — paypal.com/ua/home.

Здесь необходимо пройти процедуру регистрации или «Открыть счет». Предстоит указать номер телефона, на который придет SMS с кодом подтверждения. В соответствующем поле вставить полученный код. Затем необходимо ввести личные данные (электронный адрес, имя и фамилию) и придумать пароль для авторизации. На следующем этапе предстоит указать свой адрес и дату рождения, а также ознакомиться и подтвердить свое согласие с условиями работы сервиса.

Привязка карты

Если вы успешно прошли этап регистрации, то необходимо будет подтвердить свой e-mail, перейдя по ссылке в письме, которое вы получите на почту. Перейдите в «Профиль» в верхней панели и в меню выбрать «Добавить/изменить кредитную карту».

На выведенной странице выбрать тип карты. Можно использовать карты Mastercard, Visa, Maestro и American Express. Для добавления банковской карты необходимо ввести ее номер, срок действия и CVV2-код. При желании можно привязать несколько карт.

В следующем меню кликните «продолжить». Для проверки платежеспособности карты, с нее спишут $2. Списанные средства будут зачислены назад на карту в течение 1-3 банковских дней. Рядом с картой, которую вы добавили, есть пункт «Введите код PayPal». Узнать этот код можно у службы поддержки банковского учреждения. Например, клиенты Приватбанка смогут узнать информацию, набрав 3700, Ощадбанка — 0 800 210 800.

Введите код и после того как сервис подтвердит карту, можно осуществлять оплату товаров в Интернет магазинах или осуществлять переводы. Важно знать, что до 30 июня 2022 года отменена комиссия за перечисление средств на украинские счета. При проведении международных переводов комиссия в Pay Pal составит 0,4 — 1,5%.