Перед отправкой новых iPhone 12 в магазины Apple подготовила обновление iOS 14.1

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Новая версия iOS 14.1 начала отправляться на все доступные устройства Apple.

Apple выпустили сегодня новую версию iOS 14.1, которая должна решить множество багов, появившихся в 14 версии прошивки для iPhone. Новая версия ПО в некотором роде создает предпосылки для iPhone 12, ведь его главным дополнением станет поддержка 10-битного HDR при воспроизведении видео и редактировании фотографий.

Для получения полновесного опыта использования новой версии прошивки вам не нужен iPhone 12 или iPhone 12 Pro – Apple отправил новую функцию для всех своих смартфонов, начиная с iPhone 8.

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По сути, это единственная новая функция, содержащаяся в iOS 14.1. Остальные изменения связаны с улучшением стабильности ПО. К мелким фиксам относится исправление проблемы, когда некоторые виджеты, папки и иконки отображались в уменьшенном размере на главном экране.

Кроме того, Apple исправила ошибку, которая удаляла некоторые приложения из папок во время перетаскивания виджетов, а также проблему, из-за которой в сообщениях иногда показывался некорректное имя пользователя.

К другим исправлениям относится устранение ошибки в Apple Music, из-за которой пользователи не могли загружать песни или добавлять новые песни в свои библиотеки во время просмотра альбома или плейлиста. Также была устранена ошибка, из-за которой в приложении калькулятора иногда не показывались нули.

Как и в случае со всеми обновлениями iOS, Apple отправляет новую прошивку по воздуху.

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Источник: GSMArena



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