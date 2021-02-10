Перед стартом MWC 2021: что покажут и о чем расскажут

233

MWC — это крупнейшее выставочное мероприятие в мобильной индустрии. По крайней мере, так было до недавнего времени. В прошлом году выставка была отменена из-за коронавируса, но в этом году ее решено все же провести, но само действо отодвинули на июнь. MWC 2021 не будет поражать воображение интересными новинками и выбран гибридный формат ее проведения. В Барселоне с 28 июня по 1 июля будут работать выставочные стенды, но часть релизов проведут онлайн.

В былые времена многие ждали MWC 2021, чтобы увидеть новинки, которые компании считали делом чести презентовать на выставке. Но с пандемией все изменилось, стало очевидным, что все охотнее компании будут практиковать онлайн-мероприятия, проводить которые менее затратнее и проще. Поэтому целый ряд крупнейших вендоров уже не горят желанием участвовать в выставках.

Так, такие бренды как Google, Nokia, Xiaomi, Facebook и Sony отказались от участия в MWC 2021 сославшись на все еще бушующую пандемию. Но все же без анонсов и докладов на выставке не обойдется.

Samsung

Компания Samsung подтвердила свое участие в Mobile World Congress, но новых смартфонов не будет. Вместо этого Samsung в основном будет говорить об экосистеме Galaxy, особенно о том, как она собирается переосмыслить мир умных часов. В прошлом месяце Google и Samsung представили новую платформу для умных часов под названием Wear, которая станет результатом слияния идей Wear OS, Tizen и каких-то фишек от Fitbit.

На MWC 2021 покажут первенца с новой операционной системой — Galaxy Watch 4, нового конкурента Apple Watch. Мероприятие Samsung MWC 2021 пройдет 28 июня. Возможно, в рамках своей презентации компания внесет ясность с датой проведения августовского мероприятия Unpacked, а также расскажет больше о новом флагманском чипе с графикой от AMD.

Intel, Lenovo

Гигант по производству чипсетов Intel также примет участие в MWC 2021. Компания проведет виртуальное мероприятие, посвященное 5G и Интернету вещей. Между тем, Lenovo должна показать несколько новых ноутбуков и аксессуаров.

SpaceX

Во вторник, 29 июня, с основным докладом выступит Илон Маск, как глава SpaceX. Главная тема его выступления — спутниковый интернет-проект Starlink, который предложит быстрый доступ к Сети в тех зонах, где широкополосная связь оставляет желать лучшего.

Qualcomm

Почти наверняка, в своем выступлении президент компании Криштиану Амон затронет тему 5G и о том большом потенциале, который таит в себе новый стандарт связи. Возможно, компания презентует и какие-то чипы, но скорее всего, это будут решения для носимой электроники, автомобилей, Интернета вещей и виртуальной реальности.

Huawei

Несмотря на то, что дела у компании идут не лучшим образом, она приедет на MWC 2021 и развернет свой стенд, на котором покажет свои последние разработки. Возможно, все ограничится лишь демонстрацией прототипов какого-то оборудования, и компания вновь подчеркнет, как много она сделала для становления 5G.

Выставка в целом обещает быть скучной и скудной на интересные анонсы. В кулуарах уже говорят о том, что формат живых мероприятий сходит на нет. И это уже примета времени. Мы же обещаем следить за выставкой и расскажем о наиболее интересных анонсах.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿﻿