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Превратить 360p в 4K? Легко: Nvidia запустила технологию RTX Video Super Resolution

02.03.2023 80 0

Nvidia придумала еще один повод обновить свою видеокарту

Компания Nvidia наконец-то полноценно запустила технологию RTX Video Super Resolution, поддержка которой появилась в Chrome еще в начале месяца. Технология стала доступна вместе со свежим драйвером версии 531.18 - WHQL. Ссылки для загрузки оставлю здесь .

 

 

RTX Video Super Resolution работает подобно DLSS, повышая разрешение с помощью ИИ, но только не в играх, а в видео. Компания утверждает, что технология будет работать в YouTube, Netflix, Twitch и Hulu. Но отзывы от пользователей указывают на то, что работает она с любым видео в интернете. В пресс-релизе Nvidia среди браузеров, поддерживающих новую технологию, упомянуты только Chrome и Edge.

 

 

Также стоит помнить, что сейчас RTX Video Super Resolution поддерживают только видеокарты GeForce RTX 30 и RTX 40, но позже компания обещает внедрить поддержку и RTX 20. Активировать технологию нужно вручную с помощью Nvidia Control Center в разделе Adjust Video Image Settings.

 

nvidia_super_resolution

 

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Источник: videocardz

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 02.03.2023

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Превратить 360p в 4K? Легко: Nvidia запустила технологию RTX Video Super Resolution